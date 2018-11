Bonnier Media avvikles i Norge

Ifølge en pressemelding legger Bonnier Media ned virksomheten i Norge. Det betyr en høyst usikker fremtid for 58 ansatte.

– Dette er en veldig trist dag for alle i Bonnier Media. Vi har jobbet hardt og levert gode magasiner med høy kvalitet og tilhørende nettsteder gjennom krevende tider. Vi har den siste perioden jobbet intensivt for å finne alternative løsninger som kunne unngått dette utfallet. Dessverre var ikke det nok, sier administrerende direktør i Bonnier Media AS, Trond Juliussen, i en pressemelding.

Han vil selv rammes av avviklingen og slutter når selskapet er avviklet.

Ny modell

Magasinene Costume, Tara og Bo Bedre skal leve videre, men i en annen produksjonsmodell.

Det skjer ved at Bonnier-konsernet inngår avtaler med flere medarbeidere som til nå har hatt hovedansvaret for de ulike områdene.

– Disse vil som redaktører for magasinene sikre en god miks av lokalt norsk innhold i tillegg til felles innhold produsert for de ulike landene titlene utgis i, skriver selskapet.

Dermed sikres videre drift av merkevarene, annonsesalget og samarbeidet med influencerne.

Modellen er allerede brukt av Bonnier i Norge for blant annet magasinene BoligPluss, I Form, Illustrert Vitenskap og Historie. Disse utgis av Bonnier Publications International, som Bonnier Media AS inngår i.

Mot underskudd i 2018

Bonnier Media har over flere år slitt med lønnsomheten i det norske markedet, først og fremst som følge av sviktende inntekter på magasinene.

I 2018 kommer selskapet til å ha et underskudd på driften, og prognosen for årene fremover tyder på enda større utfordringer, opplyser selskapet.

Derfor er det nå besluttet at man legger om driften totalt.

– Dessverre har markedsutviklingen tvunget oss til å tenke i nye baner for at magasinene skal overleve, samt få bedre lønnsomhet på den digitale driften, sier Niels

Jespersen, styreleder i Bonnier Media AS.

Driftsresultatet falt i fjor til 3,9 millioner fra 6,1 millioner i 2016. Ifølge årsregnskapet har Bonnier en kortsiktig gjeld på 29 millioner.

Bistand fra NJ

Norsk Journalistlag bistår nå journalistene som er rammet, og i en pressemelding beskriver de nyheten som trist.

– Vi vil ivareta hvert enkelt medlem på best mulig måte i denne vanskelige situasjonen, og vil bistå i den videre prosessen, slik at våre medlemmers rettigheter ivaretas, sier NJ-leder Hege Iren Frantzen.