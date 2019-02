Circle K-sjef: Butikkene truer bensinstasjonenes eksistens

– Vi står midt i tidenes omstilling og konkurransen i dagligvarebransjen truer deler av vårt eksistensgrunnlag, sa Hans Olav Høidahl, som leder Circle K i Skandinavia, under høringen i næringskomiteen om konkurransen i dagligvaremarkedet tidligere i februar.

Siden 2013 har veksten i dagligvarebransjen vært på 14 prosent, blant bensinstasjonene har den vært på én prosent. Fra 2016 til 2017 gikk omsetningen tilbake én prosent, ifølge Nielsen.

Høidahl sier til tross for noen dystre år, har Circle K tror på at det er mulig å stjele tilbake kunder i 2019.

– Vi er ute etter å ta tilbake markedsandeler, sier han til E24.



–Lover billigere dagligvarer

Det som gjør situasjonen ekstra vanskelig for Circle K og de andre stasjonene er at dagligvarebransjen planlegger vel over hundre nye butikker i 2019, ifølge Dagens Næringsliv.

– Etableringen av små lavprisbutikker vil skjerpe konkurransen ytterligere, sier Høidahl.



Norges største bensinstasjonskjede sier det hovedsakelig er i distriktene dagligvaren truer driften, og det har vært en betydelig stasjonsdød på bygda i mange år.

Ettersom det hovedsakelig er lavprisbutikker som etableres i Norge, sier Høidahl at tradisjonen for høye matpriser på bensinstasjonene må bort.

– Vi må være konkurransedyktige på pris, bransjen vår har nok vært for dyre i tidligere tider og slitt med prispersepsjon etter hvert som prisene har blitt mer konkurransedyktige. Men med små volumer målt mot dagligvare må vi fortsatt konkurrere mest med vår enkelthet, beliggenhet og god service.



Et viktig moment for bensinstasjonene har vært å overbevise politikerne om å slutte med alkoholdiskrimineringen.

– Det er favoriseringen av dagligvare som er et tema for oss. I Sverige behandles dagligvare og servicehandelen likt med henhold til hvilke varer man kan tilby forbrukeren. I Norge kan dette også løses ved at polet overtar all omsetning av alkoholsvake drikker for å unngå en konkurransevridning Konkurransetilsynet titulerer som diskriminerende, sier Høidahl.

Alkoholomsetningen i norsk dagligvare utgjør i underkant av 13 milliarder kroner.

Har prøvd dagligvaresatsing før

Handelsekspert Sigmund Festøy i Plot, tror det blir utfordrende for Circle K å ta tilbake markedsandeler fra dagligvarebransjen.

– Det er naturlig at bensinstasjonene vil konkurrere på flere varer når det opprinnelige tilbudet har blitt mindre relevant, sier Festøy som påpeker at lignende satsinger på dagligvare har blitt prøvd før uten hell

Han refererer til avtalen mellom Statoil og Ica som ble inngått i 1999, men som i 2004 ble avbrutt ved at Statoil kjøpte opp selskapet de sammen eide 50 prosent hver av.

– Circle K har jo ikke Norgesgruppen i ryggen, slik som Esso har. Da vil man alltid slite med dårligere innkjøpsbetingelser.

Esso og Norgesgruppen inngikk i 2015 en allianse hvor sistnevnte overtok driften av butikkene og bilvasken i Essos bensinstasjoner, mens Esso fortsatt skal levere drivstoffet.

Han mener det viktigste blir å tilføre markedet noe det ikke har fra før.

– Bensinstasjonene har jo landets beste beliggenhet langs veien. Hvis de bruker dette til å bygge ut et bredere tilbud med mer matservering og flere tjenester, kan det bli spennende å se hva de får til.

Utfordrende grønt skifte

Circle K bruker Norge som laboratorium når de forbereder seg på et globalt grønt skifte.

Selskapet har tidligere fortalt at målet er å doble antall ladesteder, firedoble antall ladepunkter og tidoble ladekapasiteten i sitt norske stasjonsnettverk i løpet av 2020.

Men selv om det er knyttet stor optimisme til det grønne skiftet, er det også utfordringer for dem som må dra lasset.

Circle K etterlyser nye prismodeller for strøm til elbiler og ordninger for etableringskostnader for hurtigladere.

– Våre lokale elselskaper er både nettselskap og en konkurrent av oss, og vi har i enkelte tilfeller måtte vente 8–10 måneder på å få godkjenning til å bygge en ladestasjon. NVEs regulering av dette er derfor viktig for oss, sa Høidahl under høringen i næringskomiteen.

NVE er en forkortelse for Norges vassdrags- og energidirektorat, som er reguleringsmyndighet og gir konsesjoner til utbygginger av kraft og nett.