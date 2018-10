Coca-Cola: Vil ikke akseptere Jallasprites nye navn

Da den norske brusen Jallasprite ble lansert av Tøyen-Cola-produsenten O. Mathisen i februar, fikk selskapet beskjed fra Coca-Cola om at saken kunne ende i retten, om de ikke stoppet å bruke navnet Jallasprite.

Det nye navnet ble JallaXXXXXX, og Coca-Cola mener det nye navnet er en krenkelse, som ikke vil bli akseptert, ifølge Vårt Oslo.

Den amerikanske brusgiganten mener JallaXXXXXX får det til å se ut som at Coca-Cola har sensurert det nye navnet på sitronbrusen

Jarle Hollerud i O. Mathisen forteller avisen at de har bestilt 20.000 nye etiketter med det nye navnet, og at de ikke vil bøye seg for presset fra Coca-Cola.

Truet med søksmål



Brusprodusenten endret navn på Jallasprite etter at brusgiganten truet med søksmål.

– Jeg har sendt inn svar til deres advokater. Vi føyer oss etter deres ønsker og setter på etiketter på de flaskene som allerede er produsert, sa Hollerud til TV 2.

Coca-Cola mente Jallasprite kunne assosieres med Sprite og krevde derfor at alle flasker merket Jallasprite ble fjernet fra butikkene. I tillegg krevde selskapet at alle etiketter og markedsføringsmateriell ble ødelagt, skrev NTB.

Cola sa de ønsket all konkurranse velkommen, men at dette må foregå i henhold til regelverket i Norge.

– Sprite er en av våre viktigste merkevarer, og forbrukere over hele verden forbinder navnet med vårt produkt, ikke sitronbrus generelt, sa selskapets pressekontakt, Frida Keane til TV 2.