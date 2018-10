Det ble onsdag klart at O. Mathisen, produsenten av Tøyen-Cola og JallaXXXXXX, må møte i Oslo tingrett etter at Coca-Cola stevnet Oslo-bryggeriet for det de mener er brudd på markedsføringsloven paragraf 25 om god forretningsskikk.

En av dem som støtter brusgiganten er varemerkerådgiver og partner i Onsagers, Thomas Gaarder-Olsen.

– De seks x-bokstavene kan ikke forveksles med Sprite som sådan, men når de går ut i mediene med ønske om sympati i møte med den "store stygge ulven", så synes jeg dette blir ufint, og er nok i strid med markedsføringsloven, sier Gaarder-Olsen.

Han er ekspert på produktetterligninger og har store selskaper som Orkla på kundelisten.

Utfordrende for Coca-Cola

Coca-Colas advokater kaller det nye navnet, JallaXXXXXX, en krenkelse og vil ikke akseptere navnebyttet, skriver Vårt Oslo.

– Det er en interessant sak. Bruken av sprite er jo i strid med Coca-Colas rettigheter etter varemerkeloven, men de seks x-bokstavene er nok ikke det, sier Gaarder-Olsen.

Han mener det er svært utfordrende for store selskaper å manøvrere riktig i saker mot mindre, svakere parter.

– Det kan være en utfordring for store merkevarer som Coca-Cola å håndheve sine rettigheter. Det er fort gjort at man blir stemplet som den store stygge ulven. Men skal man opprettholde et varemerke, må man reagere på inngrep og kopier, selv om motparten er en mindre aktør, sier Hollerud som har forståelse for Coca Colas respons så langt i saken.

Han påpeker at manglende håndhevelse av egne rettigheter kan på sikt føre til utvanning av merkevaren og oppfattes som et signal til markedet om at det er greit å utnytte merkevarens gode kjennskap og omdømme til egen kommersiell nytte.

– I ytterste konsekvens kan mangel på håndhevelse ved krenking merkevaren, slik som ved tilfellet Jallasprite, føre til at man mister eneretten til merket. Dette er imidlertid neppe noen fare for Coca-Cola med det første.

– Smålig

Forfatter og professor i selskapskommunikasjon ved BI, Peggy Simcic Brønn, mener Coca-Cola er nødt til å beskytte merkevaren sin, men at de i dette tilfellet burde unngått rettslige grep.

– Få eller ingen visste om JallaXXXXXX fra før av, men det har endret seg nå, takket være Coca-Colas håndtering av saken. Jeg synes det er litt smålig, sier hun

Brønn har skrevet flere bøker om virksomhetskommunikasjon og omdømme, og sier det eneste denne saken har forårsaket er positiv publisitet for O. Mathisen.

Hun sier det kan være spesielt skadelig å kjempe en offentlige kamp mot en mindre, utradisjonell utfordrer som kjemper mot de etablerte gigantene.

– De burde tenkt, la oss for all del holde dette ute av mediene, sier Brønn.

Har blitt prøvd tidligere

Det er ikke første gang et mindre merke føler seg sensurert av gigantene, og reagerer på kreativt vis.

I 2016 prøvde Synnøve Finden seg på et lignende grep, etter å ha fått Tine på nakken da de kalte en ny type ost for en «Jarlsberg-type». Det endte med at Synnøve dekket over etiketten hvor det sto «Jarlsberg-type» med et klistremerke med teksten «sensurert».

Saken kom opp for retten, men partene kom til slutt til enighet.

Coca-Cola sier til E24 at de ønsker all konkurranse velkommen, men at også utfordrere må følge norsk lov.

Jarle Hollerud, som er en av grunnleggerne av O. Mathisen, bryggeriet bak JallaXXXXXX, mener på sin side at de er på innsiden av lovens grenser.