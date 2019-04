Jallasprite-saken skal for retten: Coca-Cola krever erstatning

I februar i fjor lanserte O. Mathisen en sitronbrus som het Jallasprite. The Coca-Cola Company, som eier varemerket Sprite, reagerte, men den lokale brusprodusenten ga seg ikke.

I oktober i fjor kunngjorde de i stedet at brusen byttet navn til JallaXXXXXX, noe den amerikanske brusgiganten heller ikke aksepterte.

Fikk støtte



I mars konkluderte lagmannsretten med det samme som tingretten, og ga en midlertidig forføyning til O. Mathisen, som dermed ble nektet salg, distribusjon og markedsføring av brus under navnet JallaXXXXXX.

Retten sa da at de satte X-ene i sammenheng med Sprite.

Mandag skal Oslo tingrett behandle saken, og Coca-Cola krever at O. Mathisen dømmes til å ikke kunne bruke ordet Jallasprite alene eller som del av et kjennetegn. De krever også at selskapet forbys å bruke JallaXXXXXX, eller tilsvarende merkevarianter, hvor det ser ut som ordet Sprite er sensurert.

Erstatning



De vil også at selskapet tilbakekaller og fjerner alle flaskene, og alt markedsføringsmateriell, med navnene.

I tillegg til at de vil at O. Mathisen skal betale saksomkostningene, vil de også ha en erstatning som tilsvarer det dobbelte av en rimelig lisensavgift, noe de beregner til å være 370.132 kroner, med rentetillegg.

O. Mathisen legger på sin side ned påstand om at saken avvises, at de kan bruke både Jallasprite og JallaXXXXXX, og at Coca-Cola skal betale saksomkostningene.

Det er satt av en dag til det sivile søksmålet i Oslo tingrett.