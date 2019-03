Godt & Blandet-posen blir mindre: – Gjør det for miljøet

Når posen med godteri er halvfull av godteri, og er blåst opp, bruker den mer plass i transport, og trenger mer emballasje.

Dette fant Cloetta, som blant annet står bak Godt & Blandet, ut at de kunne gjøre noe med.

– Vi har endret vekten på posen i gram, men har også tatt bort luft i posen på vår bestselger innen sukkervare, sier produktsjef Ann Cathrin Irgens i Cloetta til E24.

Produktsjef Ann Cathrin Irgens i Cloetta.

Dermed har posen med Godt & Blandet i butikkhyllen blitt mindre.

20 prosent mindre luft



Selskapet står også bak velkjente merkevarer, som blant annet CandyKing, Malaco, Ahlgrens Biler, Läkerol, Malaco og Center.

– Vi har sett på hvordan vi kunne forbedre vårt miljøavtrykk, og når du får plass til mer på pallen, og frakter mindre luft, så blir det mindre utslipp, sier Irgens.

Fyllingsgraden i Godt & Blandet har økt fra 43 prosent til 55 prosent.

Fyllingsgrad Fyllingsgraden uttrykker forholdet mellom mengde produkt, målt i volum, og emballasjens volum. Man tar altså volumet av innholdet og deler det på pakningens volum, og ganger det med 100.

– Godteriproduksjon forbindes gjerne ikke med miljø, men vi kan alle gjøre små bidrag for å redusere klimautslippene våre. Vi har redusert mengden luft per pall med 20 prosent, noe som gjør at vi kan redusere antallet lastebilleveranser, forklarer Irgens.

– Uærlig



Daglig leder Jens Olav Flekke i Dagligvarehandelens Miljøforum ønsker at andre produsenter skal gjøre som Cloetta.

– Vi synes det er bra at Cloetta fokuserer på fyllingsgrad, noe vi ønsker at alle produsenter skal gjøre – hele tiden. Luft i emballasjen genererer unødvendige CO₂-utslipp fordi kapasiteten i lastebiler ikke utnyttes. Vi synes også det fremstår uærlig ovenfor forbrukerne når emballasjen ikke reflekterer innholdet, sier Flekke.

Cloetta anslår at reduksjonen i antall leveranser gjør at CO₂-utslippet fra transporten reduseres med 3 prosent sammenlignet med i 2017.

Mye luft i snacks



Dagligvarehandelens Miljøforum, som Norgesgruppen Rema 1000 og Coop står bak, kartlegger fyllingsgraden for dagligvarer.

I deres siste kartlegging, i 2017, var fyllingsgraden for snacks på 38,7 prosent, noe som er lavere enn den generell fyllingsgraden på 48,6 prosent for alle varer.

– Det har vært standarden at man har mye luft i posene, og enkelte produkter trenger det for å ikke bli ødelagt, sier Irgens.

Hun utelukker ikke at de vil gjøre samme tiltak med flere produkter.

– Vi ser hele tiden på hvordan vi kan forbedre produktene våre. Og når vi gjør endringer eller kommer med nye produkter ser vi alltid på hva vi kan gjøre for å optimalisere i alle ledd, sier Irgens.

Cloetta er en av godteriprodusentene som har merket sukkeravgiften.

– Markedet for innpakket godteri økte i Sverige, Finland, Danmark og Nederland. I Norge falt volumene på grunn av økt sukkeravgift, skrev administrerende direktør Henri De Sauvage-Nolt da selskapet la frem resultatet for fjerde kvartal i januar.