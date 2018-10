Planutvalget i Bærum kommune besluttet torsdag å si ja til Kiwi, og nei til konkurrenten Rema 1000, om å bygge nærbutikk på Blommenholm.

Begge matvarekjedene har kjøpt tomter i Blommenholmveien 1 og 2, rett ved siden av hverandre.

Det var Budstikka som først omtalte saken.

Kiwi skriver i en e-post til E24 at dagligvarekjeden ble kontaktet om tomten av utbygger Fagerstad i 2013, som lurte på om den ville være egnet for en dagligvarebutikk.

– Det er et underskudd på nærbutikker i gå- og sykkelavstand i dette området. Kiwi har derfor lenge ønsket å etablere seg på Blommenholm, sier regionsjef i Kiwi Thomas Snekkersveen i en e-post til E24.

Les også: (+) Mat på døren er dårlig butikk for mange. Det skremmer ikke Tine fra å kaste seg inn i markedet

Bedre konkurranse

Rema 1000 på sin side mener det var viktig å åpne en lokalbutikk som kunne bedre konkurransen innen dagligvarebransjen i området.

– Vi er overrasket over at planutvalget ikke ser behovet for å bedre konkurransesituasjonen i Bærum når de nå gir Norgesgruppen ytterligere anledning til å forsterke sine markedsandeler i kommunen, skriver Pål K. Kristensen, regiondirektør i Rema 1000, i en e-post til E24.

Ifølge Budstikka har Norgesgruppen, som Kiwi er en del av, en markedsandel på 68 prosent i Asker og Bærum. Rema 1000 har en markedsandel i Asker og Bærum på henholdsvis 25 og 15 prosent.

– Kiwi-konseptet treffer godt i Bærum, og vi har hatt en fantastisk utvikling her de siste årene, sier Snekkersveen.

Konkurransen mellom lavpriskjedene er tøff over hele landet. De siste tallene fra analysebyrået Nielsen viser at Kiwi og Rema 1000 kniver om lavpristoppen.

Kiwi først ute

Utbyggeren Fagerstad kjøpte tomten i Blommenholmveien 2 i 2013. Da hadde de vært i kontakt med Kiwi om mulighetene for å bygge ut butikk.

– Fagerstad kjøpte tomten og startet planprosessen, og Norgesgruppen kjøpte seg inn i prosjektet et drøyt år senere, sier Snekkersveen.

Ifølge Snekkersveen kom konkurrenten på banen først i 2015 da de kjøpte tomten i Blommenholmveien 1.

– Da hadde vi allerede startet dialogen med kommunen og Statens vegvesen, sier han.

Regionsjef i Kiwi Thomas Snekkersveen.

Kiwis regionsjef er fornøyd med at rådmannen og planutvalget har valgt å satse på utbyggingen på tomten de har kjøpt.

Kjeden mener de hadde den best egnede tomten for dagligvarebutikk i området.

– Blommenholmveien 2 er en naturlig avslutning av et eksisterende boligområde, sier Snekkersveen.

Rema 1000 sier de er vant med konkurranse når de skal etablere nye butikker.

– Vi hadde håpet at den svært skjeve konkurransesituasjonen og det faktum at vårt konsept var i tråd med kommunens ønsker og strategier innen klima, miljø og logistikk, ville bli tatt godt imot, sier Kristensen til E24.

– Uaktuelt å avgi tomt

Kiwi har fått ja fra planutvalget, men saken skal fortsatt opp i kommunestyret.

Det som skaper problemer for en Kiwi-etablering er at Kiwi-eier Norgesgruppen og kommunen ønsker å benytte deler av nabotomten som Rema 1000 eier.

– Vi har registrert at Norgesgruppen ønsker å bruke deler av vår tomt i sitt prosjekt, noe vi selvsagt finner svært underlig og helt uaktuelt, har Kristensen tidligere uttalt til Budstikka.

Kommunen på sin side gjør det klart at det kan ende i ekspropriasjon.

– Etablering av denne atkomsten forutsetter at Rema stiller arealet til rådighet for Kiwi, sier reguleringssjef Kjell Seberg i Bærum kommune til avisen, men han understreker at det kan bli aktuelt å bruke tvang dersom ikke Rema vil avgi tomt.

Saken fortsetter under annonsen.

– Alternativet vil være ekspropriasjon, sier han.

Kiwi er ikke selv involvert i forhandlingene om bruk av Rema 1000-tomten.

– Trafikksituasjonen og innkjøringen er utarbeidet av Statens vegvesen i samråd med kommunen.

– Vi oppfatter at vi har levert på alle punkter og avventer nå behandlingen i kommunestyret, sier Snekkersveen til E24.

Opp til kommunestyret

Rema 1000 har ikke avgjort hva som skjer videre med tomten de har kjøpt til 21 millioner kroner. Saken er imidlertid ikke over for dagligvarekjeden, når striden går til kommunestyret.

– Vi har stor tro på at politikerne ser på vårt prosjekt som det beste for innbyggerne, sier Kristensen til Budstikka.

Kiwi har arbeidet med prosjektet i fem år og håper kommunestyret følger den positive nyheten de fikk fra planutvalget.

– Dette er en politisk avgjørelse. Det har vi respekt for, men det er selvfølgelig godt å ha en faglig godt forankret anbefaling fra rådmannen med på veien, sier Snekkersveen til E24.