Om du handler på din lokale dagligvarebutikk tidlig om morgenen eller sent om kvelden, er sannsynligheten stor for at du kanskje har oppdaget enkelte varer til sterkt redusert pris.

Flere av kjedene selger matvarer som snart går ut på dato til opp mot femti prosent.

Alternativet er at de går i søpla, og forblir usolgt.

Ifølge Matvett kaster nordmenn årlig 217.480 tonn med mat. Det tilsvarer 42,1 kilo med mat per person. Ifølge FN blir en tredjedel av all mat som blir produsert kastet.

En rundspørring mellom de ulike dagligvarekjedene E24 har gjennomført, viser at butikkene etterhvert tjener betydelige summer på å tilby ordningen.

Bra for butikkene, mener eksperter

Coop-kjeden, med en markedsandel på rundt 30 prosent, opplyser til E24 at de solgte nedsatte varer for nærmere én milliard kroner i fjor.

Samtidig sier Kiwi at har redusert matsvinnet med 30,8 prosent på to år. I løpet av forrige måned solgte kjeden rabatterte «snart utgått-varer» for over 20 millioner kroner.

Dagligvareekspert Odd Gisholt ved Handelshøyskolen BI sier salget utgjør en liten del av totalen for dagligvarekjempene.

– Men noen kunder setter pris på slike tilbud og det er bedre enn at varen «går opp i svinn», sier han.

Erik Fagerlid, også dagligvareekspert og konsulent i PA, sier det er flere fordeler for selskapene.

Blant annet gir det bedre omdømme for dem.

– Om de har lite margin på det de selger rabattert, er det bedre enn å kaste maten. De får også kunder til butikken som også handler noe til fulle priser, sier Fagerlid.

Dagligvarebutikkene opplyser også at flere varer blir sendt til såkalte matsentraler, som driver med omfordeling av overskuddsmat.



Populært tiltak



Kjedene opplyser til E24 at ordningen blir godt brukt av kundene.

– I begynnelsen erfarte vi en viss skepsis blant kunder mot å ta med seg denne typen varer, men nå er situasjonen den stikk motsatte, sier kommunikasjonsjef Lise Mette Kjellberg i Coop Norge.

– Det er et meget populært tiltak og i mange butikker tar det kort tid før disken med rabatterte varer er tom.

Kjellberg sier det har vært en økning i salget på 60 prosent i Coop Extra på to år. Butikkene solgte for nærmere en halv milliard i fjor.

POPULÆRT: Butikksjefen viser frem en typisk disk med varer som snart er utgått.

Rema 1000 sier kjøpmennene opplever «stor pågang». Det samme sier Norgesgruppen-eide Kiwi, som samtidig sier det er spesielt en gruppe som skiller seg ut som mest ivrige.

– Det er mange kunder som har oppdaget det, og som nå tar sin faste runde innom diskene for å gjøre et godt kjøp. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, spesielt fra studenter og andre med begrenset økonomi, sier kommunikasjonsjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

En av kjedens butikksjefer, Jaana Kotamaki fra Bergen, sier konseptet er svært populært i butikken hennes.

– Så å si alle kundene tar en titt i disken når de går forbi, og det er nok spesielt populært blant prisbevisste og miljøbevisste kunder. Enkelte kunder planlegger innkjøpene sine etter når det er mest varer i disken, sier butikksjefen.

– Vi har aldri kastet så lite som vi gjør nå.

Nye aktører inn i bransjen

Interessen for å kutte matsvinn har ført med seg at flere nå ønsker å ta en del av den oppblomstrende «matsvinn»-bransjen. Flere av dem leverer solide resultater.

Én av dem er selskapet Holdbart, som solgte varer for totalt 84,9 millioner kroner. Året før var den samme posten på 36,8 millioner.

Selskapet ble stiftet sommeren 2015, og har nå vokst til å inkludere flere fysiske storbutikker og en nettbutikk. De selger overskuddsmat billig som av en eler annen grunn ikke skal selges gjennom de vanlige dagligvarekanalene, for å deretter selge det til sterkt nedsatte priser.

Mobilapplikasjonen «Too good to go» ble stiftet for to år siden av Sophie Wiik, og har ifølge nettsidene blitt lastet ned av over en halv million nordmenn. Regnskapet til bedriften, innhentet fra Brønnøysundregistrene, viste salgsinntekter på til sammen 3,2 millioner.