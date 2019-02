– 2018 var et veldig bra år. Vi solgte 5,2 millioner flere poser i fjor enn året før, og økte markedsandelen for syvende år på rad, sier Chris Samways, administrerende direktør i Maarud.

I løpet av 2018 har små og store matprodusenter i Norge har meldt om at sukkeravgiften har påvirket driften, og mindre produsenter som Hval Sjokolade og Oskar Sylte Mineralvannsfabrikk har meldt om at avgiften truer deres overlevelse.

Det var også det svakeste brussalget på ti år, ifølge tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen. Mange har forklart utviklingen med økt grensehandel, særlig drevet av avgiftshoppet i Norge.

Handlemønster



Men det er lite som tyder på at nordmenn har flyttet handelen av salt snacks til utlandet.

– Vi kan ikke se det. Vi tenkte på forhånd at sukkeravgiften kunne gjøre at flere flyttet helgens kose-kjøp fra søt til salt snacks, sier Samways i Maarud.

Scandza, som eier Sørlandschips, forteller at de hadde et betydelig løft i potetgullsalget i 2017, og at de i 2018 har etablert seg på dette nivået. I kilo og antall poser har de solgt omtrent like mye som året før.

– Vi tror at den største effekten av avgiften er at nordmenn har endret handlemønster, og kjøper mer i utlandet. Men i våre tall kan vi ikke se at dette også gjelder potetgull, sier Håkon Mageli, kommunikasjonsdirektør i Orkla, som eier potetgullprodusenten Kims.

Priskrig



Også dagligvarekjedene bekrefter utviklingen. Coop forteller at de har hatt en vekst i salget av potetgull på 5,6 prosent i 2018, og Norgesgruppen sier at de hadde en salg på om lag 5 prosent flere snacksposer i volum, sammenlignet med året før.

Samways i Maarud forteller at 2017 var et svakt år for snacksmarkedet totalt i historisk perspektiv, og at salgsløftet i fjor gjorde at de var tilbake på et normalt nivå.

– Priskrig på flere populære snacksmerker, som Potetgull, Sørlandschips og Superchips, har nok vært med på å skape et sug i markedet. Men vi hadde vekst på stort sett alt i fjor, sier Samways.

Totalt utgjorde veksten for Maarud alene om lag en ekstra snackspose per nordmann.

– Prispress på mange store varianter, fotball-VM og en varm og lang sommer har nok vært utløsende for salgsøkningen, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen.