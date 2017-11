– Det er aldri morsomt å nedbemanne, men konklusjonen er uunngåelig, sier Kolonials direktør og grunnlegger Karl Munthe-Kaas til E24.

– Vi har fått opp effektiviteten på lageret så mye at vi ikke har like stort behov som vi tidligere hadde.

Kolonial vokser raskt, men taper også mange millioner i måneden, og har derfor satt i kraft en rekke effektivitetstiltak. Disse fungerer så godt at de går på bekostning av de ansatte, ifølge Kolonial-sjefen.

– Vi kan ikke være ulønnsomme for alltid. Dessverre er ikke veksten høy nok, selv om den er høy, til å forsvare det antallet ansatte vi har i dag, sier Munthe-Kaas, som legger til at det er også en del personer som går over i 100-prosentstillinger som tidligere har vært i 60-prosentstillinger.

Etter dette har Kolonial rundt 300 ansatte.

Press fra investorer

Kolonial har en rekke prominente investorer med på laget, blant annet Rema 1000, Rasmussengruppen, Stenshangen Invest og Varner-familien. Den siste emisjonen i 2016 priset selskapet til 1,1 milliarder kroner.

– Har det vært press fra investorene om å gjøre nedbemanningstiltak?

– Ja, presset for å bli lønnsomme er der, vi kan ikke tape penger for alltid, så dette har vært en nødvendighet og et ønske fra investorene våre, sier Munthe Kaas.

De ansatte får beskjed om oppsigelsene klokken 14.00 onsdag ettermiddag.

Munthe-Kaas sier de ansatte som mister jobben, står øverst på listen om selskapet fortsetter veksten videre og igjen må ansette, noe han tror kommer til å skje.

MÅ KUTTE: Daglig leder Karl Munthe-Kaas i Kolonial.

E24 har tidligere fått tips om at Kolonial ser på nedbemanninger, men Munthe-Kaas har frem til nå avvist at dette har vært tilfelle. Han sier at dagens beslutning er tatt ganske nylig.

– Vi innså at vi kom til å bli overbemannet i januar eller februar, og da tenker vi at det er bedre å ta en større runde nå, enn å ta mange mindre runder når det kommer.

Nesten dobbel omsetning i 2017

Samtidig som nedbemanning preger Kolonial, letter direktøren på sløret og sier de kommer til å ende på en inntekt på det dobbelte av fjorårets resultat.

– Vi kommer til å omsette for 800 millioner kroner i 2017, det er litt under dobling av fjorårets inntekter. Det betyr at vi er desidert størst i Norge, og vokser raskest i Norden, sier Munthe-Kaas.

I fjor endte selskapet på 424 millioner kroner i omsetning, med en EBITDA på minus 117 millioner kroner.

Kolonial-gründeren sier at de ser for seg lønnsom drift i løpet av de neste to årene.

Tall fra analysebyrået Nielsens undersøkelse Dagligvarekjeder 2017 viser at 11,6 prosent av nordmenn handler matvarer på nett. Det er dobbelt så mange som året før.

Men rene netthandelaktører som Kolonial og Marked, har det siste året fått hard konkurranse fra Norgesgruppens Meny.