– Det er lave priser nå, sier Harald Kristiansen kommunikasjonssjef i Coop Norge til E24.

Priskrigen i dagligvarebransjen har satt fart de siste dagene.

E24 var lørdag morgen ute og sjekket prisene hos de tre største lavpriskonkurrentene, en sjekk som viser at kjedene følger hverandre som skygger. En oversikt over prisene for to uker siden på de samme produktene viser en kraftig nedgang i prisene.

Den kraftigste nedgangen finner vi på svisker, hvor prisen på en pose med 227 gram nå koster 5,90 kroner hos Kiwi og Rema 1000.

For to uker siden kostet en slik pakning 15,90 kroner. Også Extra er lavt priset, men der opererer man med 250 grams pose som lørdag morgen kostet 6,50 kroner. Dermed er prisen lik hos de tre dersom man ser på kiloprisen.

Har du sett kraftige prisfall i dagligvarebransjen de siste dagene? Tips oss her!

Prisfall

Svisker er dermed nesten 63 prosent billigere lørdag, sammenlignet med for to uker siden.

Det er ikke bare svisker som er blitt billigere. I oversikten til høyre kan du se noen av varene som har gått ned i pris.

Disse varene har blitt billigere: Marsipangris Nidar 65g 16,50 kroner – før 26,90 kroner Pepperkaker billigste 5,80 kroner – før 14,90 kroner Hamar julebrus 0,33 10,90 kroner – før 17,90 kroner Edamer hel 87,00 kroner – før 87,00 kroner Fjordland risgrøt 460g 13,20 kroner – 22,90 kroner Marsipan pølse billigste 9,50 kroner – før 18,90 kroner Svisker 227g billigste 5,90 kroner (Extra 250 gram 6,50 kroner) – før 15,90 kroner Billigste julebrus 1,5 liter 7,80 kroner – 13,90 kroner Geisha grøtris 14,30 kroner (Extra 14,50 kroner) – 20,60 kroner Delikat Waldorfsalat 15,30 kroner – 27,90 kroner

Da E24 i starten av desember spurte dagligvareeksperter om hvor priskrigen ble av, svarte de at den nok var rett rundt hjørnet, noe det nå altså viser seg at de fikk rett i.

Tidligere år har priskrigen i dagligvarebransjen vært beinhard. Samme helg i fjor var prisen på kålrot nede i 2,90 kroner og puffet ris til 1 krone. Så langt har vi ikke funnet lignende priser i år.

Ifølge kjedene er konkurransen tøff, men likevel følger kjedene hverandre som skygger. Den eneste varen hvor E24 fant en reel ulikhet i prisene var på Geisha grøtris, den selges til 14,50 kroner hos Extra, noe som er 30 øre dyrere enn hos konkurrentene.

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge

– Våre lavpriskjeder Extra og Obs skal være minst like billige som konkurrentene og vi justerer derfor prisene flere ganger om dagen. Bare lørdag morgen endret vi prisen på over 20 varer, forklarer Kristiansen.

Venter tøffere priskrig

Han mener situasjonen med priskrig er både positiv og negativ for kundene. Man får lave priser, men må i noen tilfeller gå tomhendt hjem på grunn av utsolgte varer.

– Vi forventer enda tøffere priskrig utover uken, men håper vi slipper de ville tilstandene fra tidligere. Vi har allerede fått tilbakemeldinger fra kunder som ikke finner de varene de ønsker fordi andre har hamstret billige varer. Vi vet at kundene, som er de som eier Coop, elsker priskriger, men for de aller fleste er det like viktig å finne alt de skal ha til jul i én og samme butikk. Med elleville priskriger kommer dessverre mange til kaos og tomme hyller. Vi skal være med å priskrige helt til kirkeklokkene ringer på julaften, men håper at alle våre kunder finner det de trenger hos Extra, sier Kristiansen.

Situasjonen med utsolgte varer var noe E24 la merke til i noen av butikkene vi besøkte lørdag morgen, men i mindre grad enn hva man har sett tidligere.

Prisdirektør i Rema 1000, Stian Mårdalen

Nissefar er nok fornøyd med at Fjordland risgrøt 460-grams pakning koster 13,20 kroner hos de tre kjedene. Dermed sparer man nesten en tier for grøten, sammenlignet med for to uker siden.

– Julen er virkelig høytid, også for dagligvare. Vi jobber døgnet rundt for å sikre at kundene skal ha de laveste prisene og at butikkene skal ha nok varer helt frem til julaften. Det er ingen tvil om at kundene som tar julehandelen på Rema får mye igjen for pengene – da vi har Norges laveste dagligvarepriser, sier Stian Mårdalen, prisdirektør i Rema 1000 til E24.

Tror ikke på grøtris til én krone

Er man på jakt etter julebrus kan både den kresne som skal ha Hamar julebrus i glassflasker (10,90 kroner) og den som tar til takke med den billigste men store flasken (7,90 kroner) smile bredt etter prisfall på henholdsvis 7 og 6 kroner.

– Mange har lurt på når priskrigen starter, men svaret er at vi er i priskrig hver dag hele året. Det ble bekreftet da SSB la frem konsumprisindeksen denne uken: Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer har falt 0,8 prosent de siste 12 månedene, sier Kristine Aakvaag Arvin til E24.

Hun tror ikke situasjonen blir like heftig de siste dagene frem mot jul som vi har sett tidligere år.

– Situasjonen i 2015 og til dels 2016, med surkål og grøtris til én krone, var ekstrem og uvanlig. I år er det fortsatt beinhard konkurranse om julekundene, men det ligger på et litt mer normalt julenivå. Likevel har flere julevarer blir presset voldsomt ned i pris de siste ukene, og også i år selger vi mange julevarer med betydelige tap, forteller hun.

Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi

Pepperkakefall

Hun forklarer at det jobbes i herdig hele året med å ha et lavt prisnivå.

– Kiwi presser prisene hver dag, og i tillegg sjekker våre prisjegere konkurrentenes priser flere ganger om dagen. Vi skal være billigst på alle varer, både julevarer og andre varer. Så å si alle prissammenligninger de siste månedene har bekreftet at Kiwi har de laveste prisene, og på VGs julematbørs vant Kiwi med klar margin. Vi gir oss aldri på pris, og skal fortsette å kjempe for å være billigst hver dag, sier Arvin.

Når en pepperkakebaker baker pepperkakekaker, kan det være godt med en liten marsipangris, den har falt over ti kroner i pris den siste tiden og kan nå kjøpes for 16,50 kroner.

Men skulle man ikke orke bake pepperkaker, så er det kanskje greit å vite at det også finnes billige ferdig både bakte og stekte pepperkaker i butikkene. Prisen har falt fra 14,90 kroner til 5,80 kroner, og dermed får man nå nesten tre bokser av de billigste pepperkakene mot for to uker siden i de tre kjedene.