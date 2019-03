Næringsministeren vil styrke tilsynet av dagligvarebransjen

I november varslet næringsminister Torbjørn Røe Isaksen at dagligvarekjedene måtte regne med flere tilsyn fra Konkurransetilsynet fremover.

Næringsministeren varslet den gang at man ville senke terskelen for hvilke saker som skal etterforskes i dagligvarebransjen.

I tillegg ønsket man også å øke omfanget av tilsynet.

Mandag forklarer Næringsdepartementet at de anbefaler at Konkurransetilsynets avdeling som blant annet fører tilsyn ned dagligvarenæringen skal utvides og økes med seks til syv personer.

– Med denne anbefalingen vil vi at Konkurransetilsynet skal gå dagligvarebransjen enda mer etter i sømmene, og undersøke om dagens lov følges ved å foreta et skikkelig dypdykk, sier Isaksen til E24.

Han sier man anbefaler Stortinget å bevilge mer penger til Konkurransetilsynet, ettersom man ikke ønsker at dette arbeidet går utover andre ting tilsynet jobber med.

Dermed kan vi nærme oss et svar på om Norgesgruppen, landets største dagligvarekonsern, får langt bedre innkjøpsbetingelser fra leverandørene enn sine konkurrenter, slik flere har hevdet.

Konkurransedirektør: – Betydelig økning

Næringsministeren mener fremdeles det er for vanskelig å etablere seg i dagligvarebransjen som ny aktør.

Isaksen håper den økte satsingen kan gi svar på om konkurranselovgivningen er god nok slik den er i dag.

Konkurransedirektør Lars Sørgard er fornøyd med at han nå får flere øyne rettet mot dagligvarebransjen.

Konkurransetilsynet og direktør Lars Sørgard sier 6-7 nye årsverk betyr mye for hvor stort fokus de kan ha på dagligvarebransjen.

– Vi synes denne anbefalingen både er riktig og viktig. Dette er en stor bransje, og med flere ressurser gjør det at vi kan øke muligheten for å følge opp tips, slå ned på mulige lovbrudd og overvåke dagligvarebransjen enda tettere og ha bedre dialog med bransjen, sier Sørgard.

– Hva betyr en slik økning for dere?



– Seks-syv årsverk er en betydelig økning for oss, forklarer konkurransedirektøren.

I dag jobber 16–17 personer med handel i Konkurransetilsynet, hvor dagligvaren er en stor del av dette.

– Nå har vi studert leverandørleddet og de ulike innkjøpsbetingelsene kjedene har, men det er utfordrende arbeid ettersom ingen andre land har gjort dette før. Vi har sett på fire leverandører, og vil nå se på minst fire nye leverandører.

Konklusjon etter sommeren

Det store spørsmålet har vært hvor ulike priser leverandørene gir til de ulike kjedene. De små aktørene som Kolonial.no hevder at prisene er så ulike at det er umulig å konkurrere. – Etter sommeren er planen å legge frem en konklusjon om det er ulike priser fra leverandør til kjedene, og hvor store forskjeller det eventuelt er. Både vi og statsråden er enige om at det er nødvendig å bruke nok til til at vi får gjort en god jobb som vil gagne forbrukeren, sier konkurransedirektør Sørgard. – Hvorfor er dette så vanskelig arbeid? – En pris er ikke en pris ut til kjedene. Man har mange og innviklede rabattstrukturer som gjør det utfordrende å sammenligne. dette er nybrottsarbeid, da det dette er en unik studie i internasjonal sammenheng. I april i fjor gikk Konkurransetilsynet til razzia mot Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 etter mistanker om utveksling av informasjon mellom kjedene. Sørgard sier de ikke har grunnlag for å legge bort saken, og at disse nye årsverkene kommer godt med i etterforskningen.

Hagen: – Trenger mer gjennomsiktighet

Mandag morgen møtte Orkla-ledelsen og Stein Erik Hagen næringsministeren i forbindelse med åpningen av det nye Orkla-bygget på Skøyen utenfor Oslo.

Det kommer også frem at et forbud mot prisdiskriminering i høyeste grad fremdeles er på bordet når man går videre med arbeidet om utredning av innkjøpspriser, ifølge Næringsdepartementet.

«Det må også vurderes om et forbud mot prisdiskriminering kan være en riktig vei å gå, eller om dagens konkurranselovgivning er tilstrekkelig for å sikre god konkurranse til det beste for forbrukeren.»

Orkla er den største leverandøren i det norske dagligvaremarkedet, og har vært sentrale i debatten om økt konkurranse.

Styreleder og storeier i Orkla, Stein Erik Hagen, ønsker økt fokus fra konkurransemyndighetene velkommen, og mener større transparens om rabatter og priser hadde vært bra.

– Denne bransjen trenger mer gjennomsiktighet. Orkla og Peter (Ruzicka, journ.anm.) har sagt tydelig ifra om hva vi mener, sier han til E24 etter at det nye Orkla-bygget ble avduket mandag morgen.