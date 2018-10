Saken oppdateres.

Ferske tall fra Nielsen viser at verdiveksten i norsk dagligvare vokser med 2,3 prosent i perioden til og med uke 39, mot samme periode i fjor.

Det tilsvarer 2,9 milliarder kroner, og er det beste kvartalet så langt i år.

Det er fremdeles lavpriskjedene som vokser mest. Coop Extra tar størst grep om dagligvarehandelen i perioden, og øker markedsandelen med 0,5 prosentpoeng, og har nå 13 prosent av det totale markedet markedet.

Kiwi øker 0,4 prosentpoeng, og Rema 1000 øker 0,4 prosentpoeng.

Coop i motvind

Det stort sett er flat vekst i markedet, foruten lavprisaktørene.

Coop gjør det verst, sett bort i fra Extra-kjeden, står dagligvaregiganten for den største tilbakegangen sammenlignet med Norgesgruppen og Rema 1000:

Coop Prix går tilbake 0,5 prosentpoeng

Coop Obs står på stedet hvil

Coop Mega går tilbake 0,2 prosent

Det blir fremholdt overfor VG fra eksperter som følger dagligvaremarkedet, at deler av veksten til Rema skyldes at de har åpnet mange nye butikker og at Coop Extras vekst må sees i sammenheng med at Coop Prix faller, som følge av en overgang til Extra.

Onsdag morgen kom det også tall fra SSB som viser at matvareprisene falt 0,4 prosent fra august til september, noe som betyr at matprisene har økt 3,4 prosent det siste året.

Coop: Dette skal vi snu

Etter onsdagens tall har Coop nøyaktig 29 prosent av det norske dagligvaremarkedet, og går tilbake 0,3 prosentpoeng.

– Coop er ekstremt fornøyd med at kundene fortsetter å strømme til Extra. Kjeden er vekstvinner i markedet og øker sin markedsandel med 0,5 prosentpoeng. Totalt sett går vi noe tilbake som følge av at konkurrentene etablerer langt flere butikker. Dette skal vi snu, sier Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop Norge.



Nielsen-tallene viser at den organiske veksten, det vil si fratrukket butikketableringen, vokser markedet 1,4 prosent, 0,9 prosentpoeng under totalveksten.

Det ble etablert totalt 33 lavprisbutikker frem til nå i år. Det ble derimot 25 færre nærbutikker og supermarkedet.

I Rema puster de lettet ut etter et tøft år i fjor.

– Også denne gangen vil vi rette en stor takk til kundene våre fordi de velger å handle hos oss. Nok en periode med fremgang er motiverende og det viser at vi er på rett vei. Vi vil selvsagt fortsette å gjøre alt vi kan for å kunne ha bare lave priser, sier Mette Fossum, direktør for kommunikasjon og samfunnskontrakt i Rema 1000.

Også i Kiwi har grunn til å være fornøyd med tallene.

– KIWI møter svært tøffe tall fra tidligere i år, og vi er derfor strålende fornøyd med vår posisjon og at vi har den suverent høyest organiske veksten i hele dagligvaremarkedet, sier han