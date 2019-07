Rema 1000 taper terreng til konkurrentene

Saken oppdateres.

Verdiveksten i dagligvaremarkedet i årets seks første måneder er på 1,6 prosent eller 1,4 milliarder kroner.

Analysebyrået Nielsen, som har utført undersøkelsen, hadde forventet mer fra andre kvartal.

«Med tanke på at påsken falt i andre kvartal i år, i motsetning til i første kvartal i fjor, hadde vi forventet at veksten skulle ta seg opp», skriver de i rapporten, som VG har fått tilgang til.

Etter påske har utviklingen i markedet vært negativ, noe som sørger for at veksten i dagligvaremarkedet var svakere i tremånedersperioden til og med juni enn i årets tre første.

Norgesgruppen reddet av Kiwi

Nielsen-rapporten viser også hvilke i butikker som nordmenn legger igjen mest penger i.

Norgesgruppen (fortrinnsvis Kiwi, Meny, Spar og Joker) går takket være Kiwi frem med 0,4 prosentpoeng, slik at de nå kan påberope seg en markedsandel på 43,7 prosent.

– Det er vi fornøyde med. Kunden er sjefen, og våre 12.500 medarbeidere står på hver eneste daffer å gjøre kundene fornøyd. Kiwi er, og skal alltid være, den billigste lavpriskjeden, noe den ene prisundersøkelsen etter den andre har bevist, uttaler kommunikasjonssjef for Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin.

I andre enden ligger Rema 1000. De går tilbake med 0,5 prosentpoeng, til en markedsandel på 23,6 prosent.

Utviklingen står i kontrast til oversikten for fjoråret. Da var det Rema 1000 som kunne skryte av sterkest vekst.

– Har nesten ikke ord

Coop-butikkene går på sin side frem med 0,2 prosentpoeng til 28,8 prosent mens Bunnpris går tilbake med 0,1 prosentpoeng til 3,8 prosent.

Coop er veldig fornøyd med å være tilbake i pluss, etter en tøff start på året.

– Når det gjelder Extra har jeg nesten ikke ord. 1,4 prosentpoeng frem er formidabelt. Extra er den eneste lavpriskjeden som vokser organisk i juni. Det sier alt om hvor tøft dette markedet nå er. Tilbakemeldinger fra kundene tyder på at bedre utvalg er en viktig grunn til at de velger Extra foran andre lavpriskjeder, sier Bjørn Takle Friis, som er kommunikasjonsdirektør for Coop.

Vekst kun i antall lavprisbutikker

Målt mot første halvår av 2018 har årets seks første måneder gitt en økning på åtte dagligvarebutikker.

På samme måte som ved forrige korsvei, kan Nielsen melde om en økende andel lavprisbutikker. Det kom 41 flere av dem i første halvår, mens det da ble lagt ned til sammen 33 nærbutikker og supermarkeder.

Lavpriskjedene står nå for 68,9 prosent av omsetningen i markedet, opp 0,6 prosentpoeng mot samme periode i fjor.