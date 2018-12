Tyske myndigheter har godkjent planene om å bygge en jernbane- og veitunnel mellom Danmark og Tyskland – det er danmarkshistoriens største anleggsprosjekt, ifølge Berlingske Business.

Den 19 kilometer lange forbindelsen mellom danske Lolland og tyske Fehmarn skulle etter planen vært ferdig bygget i 2024, men har blitt forsinket av miljøprotester i Tyskland.

Prosjektet er priset til 52,6 milliarder danske kroner, tilsvarende 70,3 milliarder norske kroner, og består av en firefelts motorvei og to jernbanespor. Prosjektet er ifølge Reuters delvis finansiert av EU.

Venter ytterligere forsinkelser

Selskapet bak prosjektet, Femern, har 14 dager på å gjennomgå godkjennelsen fra tyske myndigheter før de signerer.

– Dette er et resultat av flere år med samarbeid mellom de involverte partene i Danmark og Tyskland, sier prosjektdirektør Claus Dynesen i Femern i en melding.

Søknaden ble levert i 2013 og har vært gjennom to runder med offentlige høringer i Tyskland.

Femern forventet allerede i 2015, da danske politikere ga tunnelen grønt lys, at tyske myndigheter ville gi sin godkjenning året etterpå.

Det skjedde ikke.

Men etter flere års ventetid, har selskapet endelig fått tommel opp fra Tyskland.

Femern opplyser i midlertidig at godkjenningen kan bli påklaget i forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig, noe som er ventet å forsinke tunnelen med ytterligere to år, ifølge Berlingske.

Se hvordan Femern planlegger å bygge tunnelen her:

Miljøaktivister hindrer

Til tross for at Tyskland har gitt sin godkjenning til prosjektet, er det enda usikkert hvilke krav tyske myndigheter vil stille til tunnelkonstruksjonen, som i verste fall kan forsinke hele prosjektet, eller jekke opp prosjektets prislapp.

Samtidig har tyske miljøorganisasjoner varslet at de vil klage på godkjennelsen. Det er normal prosedyre i forbindelse med store tyske infrastrukturprosjekter, men kan forsinke tunnelen ytterligere.

Nå skal selskapet studere godkjenningen fra Tyskland, og undersøke hvilke konsekvenser byggetillatelsens krav får for prosjektets budsjett og tidsplan. I løpet av våren vil Femern presentere flere ulike planer ut ifra diverse scenarioer for de neste trinnene, skriver Berlingske.

De vil også ta hensyn til en mulig rettssak.

For at selskapet kan påbegynne konstruksjonen, kreves det flere godkjenninger fra politiske forliksnemnder. På fjoråret fikk de en godkjennelse for et tresifret millionbeløp, men utover våren må det mer til.

Finans skriver at bare på den danske siden, ventes det fortsatt på en godkjenning av en investering av et milliardbeløp – og selv før det er bombesikkert at tunnelen vil bli bygd, har avtalepartene investert 5 milliarder kroner i prosjektet.

I beste fall er det ventet at tunnelen står ferdig i 2028.

– Vi tar ikke spaden i jorden før den tyske rettssaken er avsluttet. Man kan påbegynne noe forberedende arbeid på tysk side, hvis man får en tillatelse i sted. Vi har allerede begynt forberedende arbeid i Danmark, og det kan man godt fortsette med, sa kommunikasjonssjef i Femern Tine Lund-Bretlau til nettavisen Finans.