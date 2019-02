Ikke skremt av gigantkonkurs: – Tror mange går i samme felle

– Det har vært kollaps i flere kjeder de siste årene. Det jeg ser, er at tradisjonelle virkemidler som utvalg, lav pris og kampanjer nesten ikke har effekt lenger. Mange av kjedene som har kollapset, har vært spesielt eksponert for dette, sier daglig leder Erik Koritzinsky i leketøyskjeden Yes! Vi leker.

Han sier han ser samme trend i leketøysbransjen som resten av varehandelen.

– Jeg tror mange går i den fellen at de tror at kunder ikke er villige til å betale for service, om prisene er lave nok, sier Koritzinsky.

Yes! Vi leker-sjefen mener butikker ikke skal være utstillingslokaler med rabatter, for da er netthandelen en for stor konkurrent.

– Det må være en grunn til at folk skal oppsøke oss. De som står i butikken må kunne faget sitt, det må være fornuftige priser og butikken må se ordentlig ut, sier Koritzinsky, og legger til at mange av lavpriskjedene har hatt butikker med så stort sortiment at de blir rotete.

Leketøysbransjen har vært mye omtalt den siste tiden, etter at den nordiske leketøysgiganten Top-Toy, som sto bak kjedene BR og Toys "R" Us, slo seg selv konkurs i desember. Det norske selskapet som drev kjedene i Norge, gjorde det samme i januar.

Boet i Norge ble kjøpt av Bjarøy Gruppen.

– Vi var på Bjarøys kontor samme dag som nyheten om at de kjøpte konkursboet kom, sier Gro Svendsen, administrerende direktør i Nordic Toy Team.

Selskapet kjøpte 13 av BR-butikkene i konkursboet etter Top-Toy Norge, og hjalp lokale kjøpmenn tilknyttet dem med å kjøpe butikker fra boet. Totalt er over 20 av de 48 butikkene i boet nå inne i kjedene til Nordic Toy Team – Ringo og Kozmos. I Sverige har de Lekextra.

– Det er strategiske oppkjøp fra vår side. Vi var forberedt på at konkursen ville komme, sier Svendsen.

– Barn leker fremdeles



Med oppkjøpet har Nordic Toy Team 214 butikker i Norge, og snart 40 i Sverige. Store investeringer har tynget resultatet i kjeden, forklarer Svendsen.

I 2017 falt årsresultatet i selskapet til minus 1,1 millioner kroner, fra et overskudd på 2,3 millioner året før. I 2017 var det kjøpet av Brio-kjeden som preget resultatet, og Svendsen forteller at investeringer vil prege resultatet i både 2018 og 2019 også.

Men inntektene vokste fra 63,6 millioner i 2016 til 72,3 millioner i 2017.

LEKETOPPER: Administrerende direktør Gro Svendsen og styreleder Dan Helge Bjørneset i Nordic Toy Team.

– Noen mener at barn ikke leker mer, men det vil de alltid gjøre. Men de leker annerledes. Da min sønn var liten, var det Nintendo og videofilmer, sånt er nå gaming og strømming på nett. Foreldre lar ikke barna sine sitte foran skjermer hele dagen, sier Svendsen.

– Barna bygger fremdeles lego, og samler fotball- og pokemonkort, sier Svendsen.

Hun ser at en del av de planlagte leketøyskjøpene i dag gjøres på nett.

– Da har de tid til å vente en uke ekstra om det er krøll med leveringen, sier Svendsen.

Leketøyskjeden Yes! Vi Leker hadde ved utgangen av 2017 36 butikker, men i dag er det 31, forteller daglig leder Koritzinsky.

– Vi ser at de gode butikkene holder på en god omsetning, men at de som ikke er det, faller mellom 10 og 15 prosent, sier Erik Koritzinsky.

Han forteller at kjedens omsetning i leketøy i forrige år var 139 millioner kroner.

– Jeg ser at det snakkes som om fallende omsetning og at den digitale leken overtar for den fysiske, er noe nytt. Det er ikke noe nytt, jeg har sett det i ti år, sier Koritzinsky.

Hverken Koritzinsky eller Svendsen tror at markedet for fysiske leketøysbutikker forsvinner.

– Det er vanskelig å komme seg inn i netthandelsmarkedet. Du må holde på lenge, og gjøre store investeringer, før du lykkes og kan tjene penger. Vi ser at de som har stor omsetning på netthandel eksempelvis i Sverige likevel ikke tjener mye. Vi vil heller ta grep om butikkene og skape større opplevelser. Det kan hende at leketøysbutikkene for eksempel skal bli mindre, sier Svendsen.

Hun tror at deres suksessoppskrift ligger i å la de lokale eierne og kremmerne i leketøysbutikkene tilpasse butikken til sitt lokale marked.

– De har kjedens basissortiment og markedsføringssortiment. Men i en turistby på Sørlandet, der det ikke er butikk for barneutstyr i sentrum, vil man ha muligheten til å selge smukker, reiseseng og myggnett til båtturister. Vi tror de lokale eierne vet best hva kundene trenger i butikken, sier Svendsen.

Hun tror de store kjedene, som Toys "R" Us, taper på akkurat dette.

– De store kjedene har ett utvalg, som skal passe overalt nasjonalt og internasjonalt, sier Svendsen.