Bergens dyreste bolig er tungsolgt: Toro-arvingen forsøker igjen å bli kvitt palasset sitt

Rieber-familien vil selge sin utrolige eiendom for 60 millioner kroner, en pris som knuser den forrige prisrekorden i Bergen satt av Kygo med sitt herskapshus til 41 millioner.

Eiendommen er lagt ut på det åpne markedet, men det skjer først etter at villaen ble forsøkt solgt i oktober i fjor uten hell.

– Eiendommen ble ikke lagt ut på dette tidspunktet, men ble laget en hel del artikler om både eiendommen, om Rieber-familien og om planene for fremtiden som ledet til interesse fra flere. Mye av dette skjedde før vi egentlig var klar for en salgsprosess, sier megler Kenneth Aadland i Proaktiv, som er ansvarlig for salget, til E24.

«Praktbygg»

«Når ord blir fattige ... Og livet rikt», står det umiddelbart når man sjekker ut annonsesiden til eiendommen, ved siden av et billedgalleri som viser skulpturfylte hager, skiltede stier, en egen havn med båtheis, vinkjeller, innendørs saltvannsbasseng, eget gartneri og et naturområde med omkring 4500 planter.

– I en ideell verden hadde en Bergensfamilie tatt over og beholdt eiendommen slik den står. Men det er mulig kjøperen har andre karakteristika enn det som kanskje er det første ønsket, sier megleren.

«Hovedbygningen er et praktbygg formet som en hestesko og er fra 1681», skrives det i annonseteksten.

HESTESKO: Her ser vi deler av hovedbygningen.

Men så langt har ikke det overbevist en eventuell kjøper, til den noe stive prisen.

– Det er ikke gjort noen prisendringer på eiendommen. Vi hadde ingen pris i den perioden da eiendommen ikke var klargjort for salg, men vi er en del av et spennende marked og har ikke noen tidsplan knyttet til dette ut over at vi ønsker å finne en kjøper som blir fornøyd og en selger som opplever at det er riktig å la noen andre ta over.

Megleren mener dessuten at det er umulig å sammenligne prisen med andre eiendommer, og utdyper også hva han tenker om at denne slår prisrekorden i Bergen.

– Prisrekorden er satt på en eiendom som isolert sett nok kunne ha godt en del høyere, men det er ikke lett å sammenligne slike eiendommer da forskjellene er større enn likhetene. Fellesnevneren er naturligvis at det er i øvre prissjiktet. Men også her er det som med alt annet- det noen syns er perfekt er ikke aktuelt for andre.

UTSMYKKET: Eiendommen er utsmykket med statuer både innvendig og utvendig.

Store beskrivelser

Proaktiv holder ikke tilbake i beskrivelsen av eiendommen, og skriver blant annet at et besøk av stedet på mange måter er en «livsendrende» opplevelse.

«Når man kjører gjennom porten til Hordnes endrer verden seg og det senker seg en ro og balanse, inntrykkene er sterke og bildene vakre. Det er vanskelig å sette ord på akkurat hva det er, som et kunstverk – det er noe annet, komposisjonen av noe som treffer dypt. Kanskje er størrelsen, plantene, parken eller sjøen – mest sannsynlig en blant av alt», står det i annonsen ifølge Nettavisen.

THE RIEBER GARDEN: Uteområdene er også dekorert med statuer og kunst.

Men likevel selger Toro-arvingene etter 60 år i familiens eie.

– Bergensværet. Dette er en av grunnene til at jeg ønsker å flytte, sa Bjarne Rieber til Dagens Næringsliv da boligen først ble til salgs i fjor høst.

Salgsboom for luksusboliger

Til tross for at «Rieber Garden» ikke har byttet eier et halvt års tid på markedet, har 2019 vist en kraftig vekst i salget av luksusboliger, ifølge Privatmegleren.

Meglerkjeden har notert 154 boligsalg til priser over 15 millioner kroner hittil i år, mer enn en dobling fra samme periode i fjor, da 71 objekter overgikk den klekkelige salgssummen.

Grethe Meier, toppsjefen i Privatmegleren, følger luksusmarkedet med argusøyne fordi hun mener det er en viktig temperaturmåler for hele boligmarkedet.

– Luksusboligkjøperne er gjerne de som følger mest med: De er ekstra orientert om makroforhold og finansmarkedene, og gjerne de som også investerer i mindre leiligheter, sa hun til E24 ved en tidligere anledning.