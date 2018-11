Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune har bedt Ivar Tollefsens selskap Fredensborg om informasjon om elleve leiegårder i Oslo, skriver Dagens Næringsliv lørdag.

Etaten mener de mer enn 600 eiendommene burde vært meldt til kommunal forkjøpsrett, og gransker nå kjøpene. Leiegårdsloven gir leietagerne og kommunen en rett til å kjøpe leiegårder på forkjøp når de selges.

– Vi har tilskrevet kjøper og selgere av de eiendommene vi nå er gjort oppmerksomme på og bedt om at melding sendes oss for vurdering, sier Eskil Bråten, leder av Eiendoms- og byfornyelsetaten i Oslo kommune til Dagens Næringsliv.

Avisen har i tidligere artikler vist at flere leiegårder ikke har blitt meldt til kommunen da de ble solgt til Fredensborg.

– Urimelig å hevde at dette er gjort bevisst

Anders Tveter, jurist i Fredensborg og personlig assistent for Ivar Tollefsen, sier til DN at de vil gå i dialog med kommunen for å avklare ulike aspekter i saken.

– Ved kjøp og salg av selskaper som eier leiegårder, har vi dessverre ved noen tilfeller glemt å melde transaksjonen til Oslo kommune. Disse feilene vil vi se på hvordan vi kan rette, men det faller på sin egen urimelighet å hevde at dette er gjort bevisst, skriver Tveter.

Avisen skriver at etaten ikke har noen oversikt over hvilke bygårder som selges til enhver tid, samt at de ikke fører noe kontroll på om leiegårder blir meldt til forkjøpsrett.