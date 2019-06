Fengselsøy solgt for 11,8 millioner kroner

– Det har vært stort trykk på annonsen, sier megler Jo André Hagen ved eiendomsmegler Krogsveen til E24.

Hagen forteller at det til slutt var to budgivere som knivet om Ulvsnesøy, og at den endte opp med å bli solgt for 11,8 millioner kroner.

– Selgeren er kjempefornøyd med prisen, sier Hagen.

Stiftelsen Ulvsnesøy skolehjem har eid øya i lang tid. Pengene skal komme barn og unge til gode.

Øya, som blant annet har et stort hovedbygg, verksted, flere bolighus og fjøs, ble lagt ut for 8,2 millioner kroner.

Annonsen på Finn.no har hatt 42.500 visninger, opplyser megler Hagen, som sier at totalt rundt 100 personer ville ha varsel om bud på eiendommen.

Fengselsøy

Ulvsnesøy har en lang historie. I eldre tid var det antagelig klostergods på øya. Den var deretter et hjem for unge gutter som ble betegnet som løgnaktig og tyvaktig.

Skolehjemmet ble opprettet i 1881 og skulle være en «rednings- og oppdragelsesanstalt».

Guttehjemmet ble nedlagt i 1981, og den siste tiden har kriminalomsorgen brukt øya som fengsel.

Bergens Tidende skrev torsdag at øya er blitt solgt.

Kjøperen ønsker å være anonym, men selger har sagt at både privatpersoner og folk fra turistnæringen har vært interessert.

Vedkommende har sikret seg et helt øysamfunn, med blant annet turstier, badeplasser, naust og kaianlegg.