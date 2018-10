Når det står ferdig vil Hudson Yard i New York strekke seg ut over et område på 1.672.254 kvadratmeter, hvor nesten 60.000 kvadratmeter er offentlig rom.

Det gjør eiendomsprosjektet til et av de største i USA noensinne.

Sånt koster penger.

Utbyggingen av området har en prislapp på 25 milliarder dollar (205 milliarder kroner), skriver Business Insider.

Det er ifølge nettstedet tidenes dyreste private boligprosjekt i USA.

Kunst til over milliarden



Det forstår man når det første som møter besøkende (på byggeplassen) er en 46 meter høy kunstinstallasjon som koster 150 millioner dollar (1,23 milliarder kroner).

Vessel heter konstruksjonen som knytter sammen 154 trapper og består av nesten 2.500 trappetrinn.

Kjøpesenter i skvis



Mellom to av høyblokkene skal kleskjeder som Zara og H&M flytte inn i et 66.890 kvadratmeter stort kjøpesenter.

Bygningen på tre etasjer og to observasjonsdekk skal etter planen åpne mars neste år.

Den britiske klokkebutikken Watches of Switzerland skal også holde til i kjøpesenteret.

«Standardleilighet» til 32 mill.



En av de mange kronene på verket er leilighetsbygget 15 Hudson Yard.

Skyskraperen, som skuer utover elven Hudson River, har rundt 400 leiligheter som kan leies – eller kjøpes.

Ifølge Business Insider koster en «standardleilighet» rundt 3,9 millioner dollar (32 millioner kroner) og mer enn halvparten av leiligheten i bygget er solgt.

305 meter høyt



Med sine 305 meter blir 35 Hudson Yards prosjektet høyeste leilighetsbygg. Det skal også huse et helsesenter og et hotell med mer enn 200 rom.

140 leiligheter har fått plass i bygget som skal stå ferdig neste år.

35 Hudson Yard er designet av David Childs, som også sto bak Freedom Tower på plassen der World Trade Center en gang raget.

Økonomisk boom



Jay Cross, som er administrerende direktør for eiendomsutviklingen, sier formålet med prosjektet er å «flytte tyngdepunktet» i New York.

Når det gigantiske bygningsprosjektet står ferdig er det ventet at det vil bidra med 19 milliarder dollar (156 milliarder kroner) til storbyens økonomi, skriver nettstedet.

Slik vil det bli seende ut fra Central Park når det står ferdig:

Arbeidet på plassen begynte i 2012 og det vil trolig holde på til 2024.

Se flere bilder av anleggsvirksomheten - eller les mer på selskapets hjemmesider: