Tollefsen sitter på eiendommer for 76 milliarder – eier nesten like mye som Statsbygg

I fjor kjøpte det Fredensborg-eide eiendomskonsernet under Ivar Tollefsen 123 eiendommer med i alt 8457 leiligheter.

Nytt for året var at det ble gjort oppkjøp i Tyskland og Nederland, slik at Fredensborg tok sine første skritt utenfor Skandinavia.

Med disse investeringene sitter eiendomskongen Tollefsen på en utleiemasse på 2,74 millioner kvadratmeter. Det fremgår av Fredensborgs siste årsrapport.

Med det er han nesten like stor som Statsbygg, slik Estate Nyheter påpeker. Den statlige bedriften forvalter eiendommer på totalt 2,9 millioner kvadratmeter.

– Anskaffelsene i 2018 gjør oss til en av de største aktørene i markedene vi opererer i, påpeker Fredensborg i rapporten.

Hopp i eiendomsverdi

Selskapets nettoinvesteringer kom i fjor på 15,5 milliarder kroner. Ifølge Estate Nyheter ble det lagt igjen flest kroner i Danmark – 9,9 milliarder i tallet.

Oppkjøpene bidro til at verdien på konsernets investeringseiendommer hoppet nesten 30 prosent, til 75,8 milliarder kroner.

Det ble også en solid økning i leieinntekter for Fredensborg i fjor, opp med 725 millioner kroner til 3,5 milliarder.

Veksten til tross – overskuddet utviklet seg ikke stort sammenlignet med 2017. Resultatet før skatt kom på 3,59 milliarder kroner, ti millioner mer enn året før.

Kontroversiell boliginvestor

Milliardæren Ivar Tollefsen har i en årrekke bevist sin kløkt på boligmarkedet.

Siden midten av 90-tallet har Fredensborg-konsernet gått fra å eie én enkelt bygård i Oslo til flere titalls tusen leiligheter i Nord-Europa. Pengeteften og pågangsmotet har utgjort en ubestridelig suksessoppskrift.

Samtidig har han blitt kritisert for sine metoder. Når det skjer, brukes gjerne ordet «bolighai». Fredensborg har i lengre tid kjempet mot beboere om forkjøpsrett samt blitt beskyldt for å lokke med falske leiepriser.

Mer om kritikken mot Ivar Tollefsen, og om hans erfaringer som DJ, rallyfører og fjellklatrer kan du lese om i denne artikkelen (+).