Eiendomsmogul ga bort sønnens arv på 3,4 milliarder

30 år gamle Alex Shih tar snart over tømmene i Hongkongs største eiendomsmegler. I likhet med mange andre i den eiendomsgale byen, sparer han nå til å kjøpe sitt første hjem.

Han arver nemlig ikke farens eierandel i Centaline Group, som ifølge Bloomberg har en verdi på rundt 400 millioner dollar (3,4 milliarder kroner).

Den ble gitt bort til veldedige formål for over ti år siden.

– Jeg aksepterer det. Han fortalte oss om det da vi var svært unge, og vi hadde ikke noe valg. Han ville sagt at det er bedre å ikke leve et liv som er for komfortabelt med en gang. Du verdsetter det mer hvis du tar steg for steg, sier Shih til nyhetsbyrået.

Shih ble nestleder i Centaline-styret i år, og tar over som styreleder når hans 70 år gamle far Wing-Ching Shis går av med pensjon om kort tid.

30-åringen sier han får vanlig lønn, til tross for at Centaline håndterer flere millioner dollar i transaksjoner hver dag.