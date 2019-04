Einar Aas vil selge strandeiendommer med tap

Krafttrader Einar Aas har betalt 79,8 millioner kroner for de fem strandeiendommene som nå har en prisantydning på 70 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

De dyreste prises til henholdsvis 25 og 30 millioner kroner. Uansett hvordan interessen er for disse eiendommene i markedet, går alt til å dekke inn mest mulig av kreditorenes tap etter fjorårets kraftspekulasjon som endte i milliardtap for Aas og medlemmer av kraftbørsen Nasdaq.

– Det har allerede meldt seg interessenter til disse. Dette er veldig flotte eiendommer, sier eiendomsmegler Gustav Sædberg (48) hos Meglerhuset Sædberg i Kristiansand.

Den dyreste eiendommen hadde nå samme prisantydning som da Aas kjøpte den for fire år siden. Det er til tross for at han siden den gang har oppgradert bryggeanlegg og sjøbod.

Flere andre eiendommer ligger nå ute til salgs med en prisantydning som er vesentlig lavere enn beløpet Aas i sin tid betalte.

Einar Aas’ advokat Marius M. Gisvold hos Wikborg Rein opplyser til DN at eiendomssalget styres av dem og kreditorkomiteen.

– Einar har ikke noe å gjøre med prissetting. Utbudsprisen er satt i henhold til uavhengig verdsettelse. Ytterligere kommentarer vil ikke bli gitt, sier Gisvold til avisen.

Solgte luksushytte

Tidligere har kreditorkomiteen solgt luksushytta til Einar Aas i Nissedal i Telemark. Hytta hadde en prisantydning på 8,9 millioner kroner da den ble lagt ut for salg ved nyttår. Hytta ble solgt få uker senere.

I februar ble også penthouseleiligheten på Tjuvholmen i Oslo lagt ut for salg med en prisantydning på 70 millioner kroner.

Kraftinvestoren fra Grimstad kjøpte opprinnelig to leiligheter i åttende etasje på Tjuvholmen i 2008 og 2009, men slo dem sammen til én. Han ga henholdsvis 14,2 og 27,5 millioner kroner for de to. Leilighetene ble bygget i 2006.

Denne leiligheten er fremdeles ikke solgt, og ligger ute på det åpne markedet.

Får beholde huset

Det var 13. september i fjor den mediesky krafttraderen sendte en høyst uvanlig pressemelding til norske redaksjoner hvor han uttalte at han torlig var personlig konkurs.

Einar Aas kom i november til enighet med kreditorene om en gjeldsavtale. Den sikrer at krafttraderen beholder huset i Grimstad og unngår konkurs, men han må samtidig selge unna andre eiendeler for å betale kreditorene.

Kreditorene, som inkluderer store kraftselskaper som Fortum, Vattenfall og Statkraft, måtte ut med en drøy milliard kroner for å fylle opp Nasdaqs sikringsfond, som led store tap da Einar Aas' portefølje ble tvangssolgt.

Hvor mye de faktisk krevde tilbakebetalt og hvor mye de faktisk vil få fra Aas er ikke kjent.