Stabben-anlegget huset 900.000 fisk til en anslått omsetningsverdi av 250 millioner kroner.

– Dessverre skjedde det vi fryktet: Vi har nå fått bekreftet at opp mot 90 prosent av all fisken ved anlegget er død, sier daglig leder Line Ellingsen i Ellingsen Seafood til E24 sent fredag kveld.

Det betyr at omlag 800.000 fisker har gått tapt ved anlegget.

Iverksetter evakuering



Nå iverksetter Ellingsen Seafood evakuering av all fisken ved Skarvhausen-anlegget, som ligger lengre vestover.

Ellingsen sier det har vært en vanskelig beslutning:

– Det vi er redd for er at algebeltet er så kraftig at det også vil ramme lokaliteten vi flytter til. Men etter mye frem og tilbake har vi nå likevel bestemt oss for å gjøre et desperat forsøk, sier hun.

Hun anslår at de må kjøre tre fiskelaster.

– Blir kamp mot klokka



– Det blir en kamp mot klokka. Vi prøver en last nå i kveld. Går det bra, gjør vi en ny i natt, og den siste i morgen tidlig.

– Det er høyst usikkert om dette går, men vi prøver. Jeg registrerer at det har vært kritikk for at man ikke evakuerer fisk med én gang, men dette er vanskelig: Man må jo ha et område å evakuere til. Nå er algebeltet veldig stort, sier Ellingsen.

Imens fortsetter Nordlaks sin evakuering av 350.000 fisker ved Kalvehodet-anlegget, som risikerer å rammes av giftalgene som driver vestover mot Svolvær i Lofoten.

Nordlaks foran skjema



– Brønnbåten kjører nå bort den tredje lasten. Vi har nok to laster igjen før all fisken på anlegget er fraktet i trygghet, sier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks til E24 i 21-tiden fredag.

Det ble først anslått å kreve seks laster med brønnbåt, men Martinussen opplyser nå at de vil klare seg med fem.

Hver evakuering har også gått noe raskere enn først antatt, og Nordlaks-sjefen anslår at de vil være helt ferdige innen et døgn.