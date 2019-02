Etterlyser ny lov om kontanter

– I frisørbransjen representerer kontanter først og fremst et problem ved at mange tar betalt svart, sier Kristian Solheim, daglig leder i Cutters.

Kjeden som i 2015 for alvor utfordret norske frisørsalonger har aldri tatt imot kontanter i sine butikker, kun via kort og mobilbetaling.

Han mener at det yngler av svart betaling blant konkurrentene sine, og sier at dette er et større problem, enn at folk ikke lenger kan betale med fysiske penger.

– Mange er flinke til å klippe, men tar pengene rett i lommen, sier Solheim.

Han forklarer at Cutters ikke vil at myndigheter skal pålegge bransjen å gjøre som dem, men at det ikke finnes tvil om at det vil redusert den svarte omsetningen.

Nytt lovverk

I Norge sier sentralbankloven § 14, at «Bankens sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel i Norge.» Også finansavtaleloven § 38, der det står at «En forbruker har alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottageren».

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) uttalte tidligere i januar at de vil se på loven, og vil se på hvor langt retten til betaling med kontanter skal strekkes.

I et ferskt notat til Finansdepartementet sier Norges Bank at man er bekymret for at muligheten til å betale med kontanter svekkes, og at det ikke finnes noen sanksjonsmuligheter mot tilbydere som nekter å ta imot kontanter.

Cutters-sjefen håper justisministeren tar med seg kjeden han driver, med i vurderingene fremover.

– Dagens lovverk ble vedtatt i en tid der bankkort var like vanlig som kontanter. Slik er det ikke lenger. Norske butikker bør kunne tilby sine varer og tjenester uten å bli påtvunget en løsning for håndtering av kontanter, sier Solheim.

Norges Bank har tidligere vært kritisk til at andre norske kjeder, som for eksempel Elkjøp, åpner kontantfrie butikker.

– Loven forplikter vel egentlig selskaper til å kunne ta imot kontanter, har dere en løsning for dette?



– Vi har klippet hundretusenvis av nordmenn i en periode på over tre år uten at dette har vært et tema i vår dialog med myndighetene, så et stort problem kan ikke dette være.

Cutters-sjefen som har ansvar for 60 salonger ved inngangen til februar, sier at de aldri har opplevd at kunder insisterer på å betale med kontanter.

Frisørbransjen: For tidlig å gi opp kontanter

Direktør Anne Mari Halsan i NFVB, som representerer tusenvis av norske frisører, sier de ikke har noen forkjærlighet for kontanter, selv om det ikke vil slutte å tilby kontanter.



– Vi må forholde oss til en den lovgivningen som finnes. Vi har i teorien ikke noe imot å slippe kontanter, men vi har en del eldre kunder i vår bransje som gjør det vanskelig rent demografisk å kutte kontanter helt enda, sier Halsan. Hun sier for øvrig at Cutters har helt rett i at det svarte markedet i stor grad er kontantbasert. – Er det fremdeles slik at det er mye svart arbeid i bransjen?

– Vi vet at det er en del svart arbeid fremdeles, men dette er i liten grad de vi organiserer.

Halsan mener et større problem enn kontanter er at det er veldig lett å etablere en salong, ettersom det ikke er en beskyttet næring, samt at innsatsfaktoren er veldig lav. NFVB-lederen forklarer at det er stor rotasjon i markedet, og at mange starter opp og stenger ned i løpet av kort tid. Vil se på retten til å betale med sedler og mynter – Av de 8.000 frisørsalongene som er registrert i Norge, er rundt 4.500 enkeltmannsforetak eller ikke organisert gjennom oss. Det er i dette markedet den aller største andelen av svart arbeid foregår, sier Halsan. – Blant de beste i verden

Cutters-sjefen sier at norske skattemyndigheter trekker frem frisørbransjen som en av verstingene i norsk næringsliv når det kommer til svart arbeid.

Solheim mener det kun er et spørsmål om tid før loven blir tilpasset dagens marked, og trekker frem regjeringens utnevnelse av ny digitaliseringsminister som et steg i riktig retning.

Ifølge Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO) fra 2018 opplever omtrent 60 prosent av de spurte virksomhetene innen frisør og skjønnhetsbransjen at virksomheten deres ofte må konkurrere mot bedrifter som på en eller annen måte unndrar skatter og avgifter.

NFVB forklarer at svart arbeid også er høyt oppe på deres agenda, og at man prøver å gjøre terskelen så lav som mulig for å bli organisert.

– Når det er sagt er det svært få frisørmarkeder i verden som er så godt organisert som i Norge, sier Halsan.