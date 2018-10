Facebook bekrefter: 30 mill. rammet av hackerangrep

Facebook omtalte i utgangen av september at de var rammet av et hackerangrep. Nå er tallenes tale klare. 30 millioner brukere har blitt frastjålet personlig informasjon i hackerangrepet.

Det bekrefter Facebook i et blogginnlegg fredag kveld.

Lavere enn antatt

Facebook oppdaget og informerte om angrepet for to uker siden. Da sa selskapet at angrepet kunne ha rammet opptil 50 millioner profiler. Det bekreftede tallet er dermed 20 millioner lavere enn antatt.

Nettgiganten skriver at ved å bruke en automatisk teknikk har hackerne tilegnet seg informasjonen fra vennelistene til 400.000 brukere. Fra disse listene har man deretter tilegnet seg informasjonen til det totale antallet på 30 millioner brukere.

Sikkerhetshullet skal ha vært tilgjengelig for hackerne siden juli 2017.

Facebook informerer fredag om at de så en uvanlig aktivitet i tjenesten 14. september, og startet etterforskning. Den 25. september innså selskapet at det var snakk om et angrep. To dager senere var sikkerhetshullet tettet.

Facebook samarbeider med FBI for å finne ut hvem som står bak angrepet, skriver selskapet på sin blogg. FBI har bedt Facebook ikke gå ut med hvem de tror kan stå bak.

– Vi må utvikle nye verktøy

Da angrepet ble kjent skrev Facebook-sjef Mark Zuckerberg på sin Facebook-profil at selskapet «konstant opplever at folk prøver overta kontoer eller stjele informasjon».

– Samtidig som jeg er glad for at vi har funnet feilen, fikset sårbarheten og sikret kontoene som kan være hacket, er realiteten at vi må utvikle nye verktøy fra å hindre dette fra å skje i utgangspunktet, skrev Zuckerberg.

Applikasjonene Messenger, Instagram og WhatsApp er ikke rammet av angrepet.