Kan bli tvunget til å permittere alle sine ansatte i over ett år – inkludert seg selv

– Det er jo helt fortvilende, sier Ole Johansen, daglig leder på fiskeslakteriet Breivoll Marine Produkter.

Han går igjennom slakteriet som ligger i den lille kommunen Ibestad i Troms. Produksjonsanlegget står stille. Det er ingen folk i fabrikken. Gangene er mørke. Samlebåndene går ikke. Lageret er tomt.

Om en måned skulle de etter planen slakte tusenvis av tonn laks i åtte måneder sammenhengende. Fabrikken skulle være full av liv og lageret skulle fylles opp av norsk laks. Isteden kan året komme til å bli katastrofalt for det lille slakteriet, og fabrikken kan bli liggende stille.

Den giftige algen som har feid igjennom fjordene i Troms og Nordland, har etterlatt nesten all fisken de skulle slakte død og ubrukelig.

Les også: (+) For 30 år siden gjorde en giftig alge massiv skade på norskekysten. Nå herjer den igjen i oppdrettsanleggene

Mistet fisken en måned før

Det er en drøy uke siden fabrikksjefen banket på døren til Johansen. Han fortalte at de to oppdrettsanleggene som eier slakteriet, Northern Light Salmon og Sørrollnesfisk, kunne være rammet av giftig alge og nesten all fisken var død.

Slakteriet i Ibestad slakter vanligvis all fisken fra begge disse oppdretterne.

I produksjonslokalet pleier de hvert år produsere 9.000 tonn sløyd fisk. I år blir det betydelig mindre.

Oppdrettsanleggene ba om hjelp. Anlegget trengte folk til å hjelpe til å ta unna all den døde fisken, og de trengte maursyre som blir brukt når man skal kverne opp den døde og ubrukelige fisken.

– Vi hadde begge deler og sendte alt vi hadde, sier Johansen.

Ingen av delene var nok til å håndtere den massive krisen som oppdretterne på andre siden av fjorden skulle håndtere.

– Det var da de sa at dette ikke var nok til å ta unna alt at vi forsto konsekvensene av dette.

Kan måtte permittere i ett år

– Aller verst er dette for dem som jobber i selve fabrikken her.

Det enorme fryselageret blir vanligvis brukt for å lagre den beste og mest ettertraktede norske laksen før den blir sendt ut av landet.

De ansatte på fabrikken er allerede permitterte flere måneder av året, siden slaktingen ikke foregår året rundt. De avsluttet slaktingen sist i mars. De skulle egentlig starte opp igjen i juni. Nå kan det være at slaktingen ikke kan komme i gang igjen før neste sommer.

– I verste fall kan det bli permitteringer helt frem til neste sommer da vi får den fisken som blir satt ut nå. Vi håper selvsagt ikke at det er slik at vi ikke kommer til å gjøre noe her før neste sommer, men det vet vi ikke nå.

I slaktesesongen er det rundt 30 personer på fabrikken som jobber for å produsere om lag 9.000 tonn med sløyd fisk i året. I en kommune på drøyt 1.200 innbyggere er dette slakteriet den største private arbeidsplassen, ifølge Johansen.

Skoene ved inngangen til fabrikken tilhører de ansatte i slakteriet. Etter planen skulle de tilbake til slakteriet i juni. Fiskedøden som har rammet Nordland og Troms kan ha satt en stopper for dette.

Nå har han og de andre eierne av slakteriet begynt å ringe rundt til andre slakterier, for å høre om de trenger slaktehjelp det neste året. Håpet er å finne jobber til de ansatte som egentlig skulle jobbe i anlegget.

–Dette er unge folk med små unger. Dette er knalltøft for dem. Smør og melk er like dyrt for dem som for oss andre, og de har en betydelig lavere inntekt.

Det er ikke nødvendigvis enkelt å finne behov for folk som kan slakte fisk like etter at over 11.000 tonn fisk har dødd i området.

Mange av dem som jobber i fabrikken har kommet fra Litauen, men har slått seg ned i Ibestad, fått barn, barnehageplass og bygget hus.

Ingen er fredet

I den eskalerende krisen, der antall død fisk gikk fra 50 prosent, til 60 prosent, til 85 prosent er det usikkert om selv de 8 ansatte som jobber i bedriften hele året kan fortsette.

– I verste fall blir de og jeg – alle sammen – permitterte i et år.

– Absolutt alle i hele bedriften?

– Ja. Ja. Det er bare sånn det må være.

De håper ennå at den overlevende fisken i merdene, og eventuelt fisk fra andre oppdrettsanlegg kan bøte på skadene, men de går en usikker fremtid i møte.