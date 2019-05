I tre døgn har brønnbåten Inter Nord jobbet på spreng for å redde laks ut av veien for giftalgen som har gjort enorm skade for oppdretterne i Troms og Nordland.

I natt tok de siste lasten fra Nordfisk sitt anlegg i Våtvika og hadde da, sammen med skipet MS Steigen, reddet ut 1,5 millioner fisk.

Dersom slaktevekten er 4,5 kilo per fisk og snittprisen er om lag 62 kroner kiloen, kan de to skipene ha berget verdier for over 400 millioner kroner.

– Fenomenal innsats

Fisken ble fraktet fra Våtvika i Lofoten til et annet anlegg i Hadselfjorden i Vesterålen.

– Innsatsen til mannskapet har som alltid vært helt fenomenal, sier Ole Peter Brandal, administrerende direktør i Intership som eier skipet og tilsetter mannskapet.

De er syv i mannskapet om bord på den 70 meter lange skipet. I skipet er det plass til 2900 kubikk. Da den sto ferdig i 2010 var verdens største brønnbåt.

– Båten har hatt samme mannskap siden da. De kjenner båten og behovene som Nordlaks har. Båten har et mannskap som man bare kan drømme om som skipseier. Jeg kan ikke få brukt sterke nok ord.

Intership leier ut båten til Nordlaks som disponerer den som de vil. Vanligvis frakter den fisk som skal slaktes. De siste dagene har den evakuert fisk som ikke er klar for slakting, de fleste av dem under en kilo.

Inter Nord var lenge den eneste båten Nordlaks hadde, men de fikk etter hvert hjelp fra MS Steigen.

I TRYGGHET: Fiskene ble fraktet fra Lofoten til Vesterålen, til dette anlegget i Hadselfjorden, der de forhåpentligvis er trygge fra dødsalgen.

Skal kanskje videre

Men selv om mannskapet har jobbet døgnet rundt den siste tiden må de kanskje fortsette. Selv om anlegget til Nordlaks i Våtvika er tømt, er det flere anlegg som er i fare for å bli rammet av giftalgen.

– Brønnbåten gjør seg klar for eventuelt neste lokalitet, det er noe vi må vurdere fortløpende, sier Lars Fredrik Martinussen, som er kommunikasjonssjef i Nordlaks.

De vurderer om de skal starte evakuering av anlegget på Kalvehodet, som ligger enda nærmere algebeltet enn det anlegget i Våtvika gjør. Forhåpentligvis kan de redde enda mer fisk.

– Det mobile laboratoriet til Sintef er i området nå. Når vi ser hva prøvene deres viser og vil bruke det som en del av betraktningen. Det er mer vind i området i dag og Fiskeridirektoratet er mer positive til utsiktene. Men vi tar ikke noe på forskudd så klart, sier Martinussen.

– Vi håper denne evakueringen var unødvendig. Men vi tok ikke sjansen på det.