Forbes: Norsk laksearving er verdens rikeste under 30

Amerikanske Forbes har lagt ut magasinets årlige liste over verdens rikeste personer. Norge er godt representert – og da særlig på listen over de yngste milliardærene.

Laksearving Gustav Magnar Witzøe er verdens rikeste person under 30 år, ifølge listen.

Witzøe beregnes av Forbes å ha en formue på 3 milliarder dollar, tilsvarende nær 26 milliarder kroner.

For ordens skyld viser skattelistene at laksearvingen hadde en ligningsformue på 1,13 milliarder kroner i 2017.

Samtidig plasseres realitykjendisen Kylie Jenner som verdens yngste dollarmilliardær.

Hun er med sine 21 år også tidenes yngste milliardær som selv har opparbeidet seg formuen, skriver Forbes.

Selskapet verdt 900 millioner



For uten sin karriere i realityserien «Keeping up with the Kardashians», tjener Jenner store penger på kosmetikkselskapet Kylie Cosmetics.

Forbes beregner at selskapet hun selv eier er verdt minst 900 millioner dollar.

I august i fjor inngikk selskapet en avtale med kosmetikkjeden Ulta.

I løpet av seks uker solgte Kylie Cosmetics varer verdt 54,5 millioner dollar i kjedens 1.000 butikker.

Også Ferd-arvingene Katharina og Alexandra Andresen befinner seg på listen. De to søstrene har en formue på 1,4 milliarder dollar hver, viser listen.

Det plasserer dem på delt fjerdeplass, bak Snapchat-gründer Evan Spegel, på listen over verdens rikeste under 30 år.

Reitan er Norges rikeste

Ifølge Forbes er Rema-høvding Odd Reitan Norges rikeste. Han har en formue på 6,1 milliarder dollar (nummer 267 i verden), og slår dermed Kjell Inge Røkkes formue på 4,3 milliarder dollar (452 i verden).

For øvrig: Røkke hadde en ligningsformue på 20,6 milliarder kroner da skattelistene ble offentliggjort 7. november i fjor. Det gjorde moldenseren til Norges rikeste person.

Hedgefondforvalteren Ole Andreas er Norges tredje rikeste, med en formue på 3,7 milliarder dollar (568 i verden), ifølge magasinet.

Men John Fredriksen – som sitter på et kypriotisk pass – omtales ofte som Norges rikeste mann.

På Forbes' liste er han verdens 129. rikeste, med en formue på 10,8 milliarder dollar.