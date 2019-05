855.174 personer fikk SMS fra Postnord før jul i fjor. Meldingen skal ha vært ment for å informere forbrukerne om hvordan de kunne motta pakker, men inneholdt også markedsføring fra Postnord og samarbeidspartnere.

– Det er den høyeste spam-boten noe firma har fått i Norge. Det er en alvorlig sak. Det var mange som mottok sms-en, Postnord er en stor aktør og det er et helt klart brudd på regelverket, sier juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet til E24.

– Å sende ut så mange reklame-meldinger uten å være sikker på at man har gyldig samtykke, er et grovt brudd på markedsføringsloven.

Sms uten samtykke



Overfor E24 utdyper Haug grunnlaget for boten, som altså er den høyeste et firma har fått i Norge for brudd på akkurat denne regelen.

– Det er en egen regel i markedsføringsloven som sier at det er forbudt å sende sms uten tydelig samtykke på forhånd, forklarer Haug.

Postnord har samlet inn personopplysninger for å gi beskjed til mottakere på sms om at det venter pakker på dem.

– Men de har brukt disse opplysningene til å sende sms med henvisning til en nettside med tilbud fra nettbutikker. Vi mente det var en reklame-sms, mens Postnord mente det ikke var markedsføring.

Ikke dokumentert



Forbrukertilsynet fikk totalt 18 klager i etterkant av meldingene.

– Med tanke på at Postnord innhenter personopplysninger til et stort antall forbrukere i Norge, er det ekstremt viktig at selskapet ikke utnytter disse opplysningene i strid med lovverket, sier Haug.

Selskapet har nemlig ikke dokumentert at de har fått gyldig samtykke fra forbrukerne som var hentet inn på riktig måte.

– Forbrukerne måtte godta et vilkår ved å krysse av i en boks og klikke seg videre for å lese mer. Det oppfyller ikke kravene til tydelig samtykke. Teksten sa ikke noe om at man samtykket til å motta reklame på sms, så det var mye som var galt.

Det er paragraf 15 i markedsføringsloven som er grunnlaget for vedtaket, ikke GDPR, forklarer Haug.

Vurderer å klage



Postnord har tidligere gitt uttrykk for at SMS-ene ble sendt ut for å avhjelpe en presset situasjon før jul, ved blant annet å informere forbrukere om hvordan de kunne motta pakker mest mulig effektivt, skriver NTB.

Hos Postnord vurderes det nå å klage på Forbrukertilsynets vedtak. Det er også alt de har å si om saken så langt.

– Vi har mottatt brev med vedtak om overtredelsesgebyr fra Forbrukertilsynet. Vi vurderer nå å påklage dette vedtaket, skriver kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen i Postnord i en e-post til E24.