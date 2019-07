Hadde nesten 600.000 i forbrukslån: – En typisk sum

Forbrukslånsgjelden til nordmenn har økt i friskt tempo de siste årene, og i fjor gikk en av femtedel av denne gjelden til inkasso, viser tall fra Finanstilsynets finansielle utsyn.

Elin Bergstrøm, som E24 har skrevet om, er en av dem som fikk store problemer med gjeld fra kredittkort og forbrukslån. Til slutt hadde hun bygd opp en usikret gjeld på nesten 600.000 kroner.

Løsningen for henne kom etter hun var med på Luksusfellen i 2017, der økonom Lene Drange hjelp til med å stable økonomien hennes på beina igjen. Drange mener at situasjonen Elin Bergstrøm havnet i er et vanlig eksempel for personer som har havnet i luksusfellen.

– En halv million i forbrukslån er en typisk sum i sakene vi ser. Det hadde vært langt fra så ille hvis det ikke hadde vært for den lette tilgangen på kredittkort.

Bergstrøm forteller at alt begynte med et kredittkort i ung alder, og at det ballet på seg med flere kredittkort og forbrukslån. Drange at dette er et helt vanlig mønster.

– Mange unge får seg kredittkort når de er 18, uten at de har hatt så god økonomisk opplæring, og derfra baller det på seg. Det er fort gjort å leve her og nå og tenke at man kan ta regningen etterpå. Lavt kunnskapsnivå gjør at mange ikke forstår verdien av penger, sier hun.

– Blind på håpløshet

Løsningen for Bergstrøm ble at hun fikk samlet kredittkort- og forbrukslånsgjelden hos familien, slik at hun hadde alt på ett sted og unngikk renter på rundt 16 prosent.

Å komme seg ut av en situasjon med gjeld på rundt en halv million og renter på 16 prosent, sier Drange er vanskelig alene.

– Da skal du være god. Jeg mener at det ikke går uten hjelp, fordi det er så belastende psykisk å havne i en slik situasjon. Du ser deg blind på håpløshet, og trenger ofte hjelp fra noen på utsiden.

Kvaliteten på hjelpen folk som først havner i luksusfellen får, mener Drange er av vekslende kvalitet.

– Det viktigste er å erkjenne problemet, og det er vanskelig for mange. Å si at du har en gjeld du ikke klarer med, er veldig privat. Hvis du har erkjent problemet har for eksempel Nav gjeldsrådgivere. Noen er veldig flinke, mens andre mangler økonomisk bakgrunn.

Et annet alternativ er private gjeldsrådgivere, som ofte blir for dyrt for personer som sliter med høy gjeld, sier Drange.

– Du får heller ikke alltid det du burde få for prisen.

Refinansieringsfellen

Selv om stadig flere havner i trøbbel, mener Drange at kredittkort har sin tid og sitt sted, og trekker frem at det gir sikkerhet mot svindel på utenlandsferier og for netthandel, i tillegg til bonusprogrammer knyttet til et kredittkort.

– Forbrukslån er litt verre. Men hvis du har kredittkort med høy rente, kan forbrukslån være en løsning. Men det skal mye til.

Refinansiering av kredittkortgjeld er noe de i Luksusfellen gjør med en klump i magen, forteller Drange.

– Har du for eksempel fire kredittkort og refinansierer for akkurat litt for lite, slik at du kun får samlet gjelden fra tre av fire kort, så får du fort problemer. Når første avdrag kommer, gjør det siste kortet at du ikke har anledning til å betale ut det refinansierte lånet, og da har du plutselig økt gjelden din mye, forklarer hun.

– Det er dessverre altfor vanlig at folk går i den fellen.

Vekst i saker

I fjor fikk namsmannen inn 450.000 saker, som var 60 prosent mer enn fem år før. Hvor mange av disse sakene som kommer fra økningen i forbruksgjeld, har de ikke oversikt over.

I Luksusfellen merker de økt pågang fra folk som trenger hjelp.

– Det er helt forferdelig at så mange saker går til namsmannen. Men jeg tror det er flere grunner til dette, sier Drange, og peker på svekkede fullmakter til inkassoselskapene.

– De skal være en uavhengig tredjepart, men vi erfarer at flere av sakene går rett til namsmannen. Å gå rett til namsmannen er ofte lønnsomt og greit for fordringshaveren, som typisk er forbrukslånsbanker, sier hun.