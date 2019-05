Forlot sjefsjobben i Origo – så trakk han firmakortet for hundretusener

– Jeg visste ikke at det var lagt inn som belastningskort på – tror det var noe bensin eller noe sånt, sier Chris Rynning.

E24 fortalte søndag historien om hvordan to milliarder kroner gikk tapt i den profilerte investorens selskap.

Mens Rynning ledet investeringsselskapet Origo Partners, ble minst en milliard overført til skatteparadiser.

Kort tid etter at han forlot selskapet, inngikk han et Kina-samarbeid med Innovasjon Norge.

Rynning ga seg som administrerende direktør i Origo Partners i starten av 2015. Men helt frem til sommeren 2018 fortsatte Rynnings firmakort å være i bruk, viser dokumenter E24 har fått tilgang til.

Fra starten av 2015 og frem til sommeren 2018 ble kredittkortet belastet med totalt 37.000 dollar. Det tilsvarer over 320.000 norske kroner, etter dagens vekslingskurs.

Kortet ble blant annet brukt til å betale for bensin i Trondheim, flybilletter, taxi og diverse avisabonnement.

Også et par hotellovernattinger og et restaurant- og barbesøk ble belastet kortet.

Hevdet han betalte tilbake beløp

Når E24 spør Rynning om bruken av Origos kredittkort, sier han først at han ikke var klar over at det var et firmakort han brukte.

– Jeg tror det var et kredittkort som sto i mitt navn hvor det var selskapsavtaler hvor kredittkortet ble lastet inn. De avtalene ble ikke avsluttet. Jeg tror det var noen små beløp som ble påløpt på det kortet, sier han.

Da E24 først forela dette for Rynning tidligere i år, var svaret at han har betalt tilbake beløpene:

– Jeg har betalt ned, betalt tilbake det beløpet som ble belastet det kortet, sier han.

– Så vidt jeg er kjent med dette her, stemmer det at det ble belastet et kort, men det har jeg betalt tilbake, sier Rynning.

Senere har han gått tilbake på dette, og sier nå at han har tilbudt seg å betale tilbake. Rynning utdyper slik i en e-post:

«Jeg har ikke sagt at jeg har tilbakebetalt beløp, så la meg presisere: Jeg har sagt at jeg har hatt fullstendig rettmessig tilgang til et kredittkort, samme kort som og andre har hatt tilgang til».

Han fortsetter:

«Jeg legger til grunn at det har vært flere av selskapets avtaler på det aktuelle kortet (jeg har overhodet ikke oversikt over disse). Jeg har utført styreoppdrag og oppfølgingsoppdrag for OAL og Origo i perioden med krav om kostnadsdekning og derfor gitt fri bruk av kortet».

Rynning opplyser nå til E24 at han hadde en rolle som styremedlem i det Origo-tilknyttede rådgivningsselskapet Origo Advisors Limited (OAL) helt frem til 2017.

Tidligere har han til flere medier, blant annet Klassekampen, sagt at han forlot Origo og Kina, og flyttet hjem til Trondheim da han var ferdig som toppsjef i starten av 2015.

Styreleder etterlyser dokumentasjon

Rynnings forklaring beroliger ikke Origo Partners’ nye styreleder John Chapman.

Amerikanske Chapman ble av største aksjonær hentet inn i selskapet i 2017 for å rydde opp, og har vært styreleder siden våren 2018.

Han sier det er helt ukjent for ham at Rynning var styremedlem i OAL frem til 2017.

– Hadde han en kontrakt med noen som ga ham spesifikke oppgaver mot å få bruke selskapets kredittkort?, spør Chapman retorisk.

– Hvis han sier at han utførte arbeid for Origo, at han var berettiget til å ha dette kortet, hva slags arbeid gjorde han for Origo? Og hvor er dokumentasjonen som viser at han gjorde arbeid for Origo? Hvis du får et kredittkort fra organisasjonen din, så får du det fordi du skal gjøre noe. Han må gjøre noe i gjengjeldelse, ikke sant?

Chapman sier han ikke er kjent med noen forsøk fra Rynnings side på å betale tilbake hele eller deler av beløpene belastet kortet.

Han sier han heller ikke har sett noen dokumentasjon på at penger ble tilbakebetalt.

Mener Origo skulle ha slettet kortet

Rynning skriver i e-post til E24 at Origo skulle slettet firmakortet og avtalene med ham da hans oppdrag for selskapet opphørte i 2017.

«Jeg er informert om at kortets bruk og alle regningene relatert til dette er godkjent og revidert i Origos regnskaper av deres egen administrator, jeg står inne for bruken relatert til mine oppdrag, men vet jo ikke hvem som har hatt tilgang til kortet/har ingen utskrifter», skriver han.

«Jeg har inntrykk av at noen selskapsavtaler har hatt dette kortet som «base», og derfor kan ha blitt benyttet etter at mine oppdrag ble avsluttet, men at Origo skulle ha slettet kortet og avtalene da mine oppdrag ble avsluttet».

Rynning har blitt forelagt alle opplysninger i saken.



Kort tid før publisering sender han følgende kommentar på e-post:

«Rynning har hatt oppdrag i perioden og krav på refusjon og godtgjørelse for dette gjennom kredittkortet som ble gitt til Rynning av Origo. Alle belastningene på kortet i perioden er godkjent og revidert av Origo’s administrator slik Rynning oppfatter. Dersom det er urettmessige belastninger på kredittkort, har Rynning tilbudt seg å betale for dette uten å ha mottatt respons fra Origo eller Chapman.

Origo skylder tidligere Rynning-relaterte selskap beløp som langt overstiger beløpene på kredittkort og det er foreslått til Origo at beløpene motregnes. Rynning reagerer sterkt på at det presideres i media uten at Rynning har fått meningsfull dialog med selskapene om sakskomplekset».