Forsikringsselskap vil selge tingene dine på Finn.no

– Et konkret eksempel er et sett stoler som ble skadet i en lekkasje fra et sprinkleranlegg. Vi gjorde opp med kunden som vanlig, men så solgte Giab stolene videre for 42.000 kroner og reduserte skadekostnadene med 42 prosent, sier kommunikasjonssjef i Codan Forsikring, Georg Richvoldsen.

Han forklarer at de nettopp har begynt samarbeidet med Giab, det svenske selskapet som har spesialisert seg på gjenbruk i kommersiell skala.

– Hvis dette øker i omfang, betyr det lavere priser til kundene?



– Konkurransen i markedet er hard, så hvis dette senker våre kostnader, blir premien til kundene lavere, sier Richvoldsen.

Giab som nylig etablerte seg i Norge, som første land utenfor Sverige, opplyser at 90 prosent av produktene de tar imot gjenbrukes, hvor på resten resirkuleres.

Del av større trend

Men det er ikke bare forsikringsselskaper som nå ønsker å bidra til den såkalte sirkulære økonomien, tanken om at varer og ressurser skal forbli i økonomien så lenge det lar seg gjøre.

Den populære klesappen Tise og Onecalls salgs av brukte mobiler er andre eksempler på at brukt er like bra som nytt.

I 2014 gjorde Finn.no det gratis å selge ting på deres torg, og senket dermed terskelen for å selge brukte gjenstander på nett.

Christian Åkerman leder Giabs norske virksomhet, og sier de har kontrakter med Insr i tillegg til Codan, og at mange andre forsikringsselskaper tester piloter i disse dager.

Han sier at «alle» i Sverige tenker på den sirkulære økonomien

– Vi har kommet litt lenger på akkurat dette i Sverige, men man har begynt å tenke på det også i Norge. Når forsikringsselskapene begynner å snakke om dette, vil det når ut til mange.

Lønnsomme fra første stund

Giab jobber ikke bare med forsikringsselskaper, men også med hoteller, IT-selskaper og varetransportbedrifter, hvor det ofte oppstår skader.

– Vi tar bort våre kostnader knyttet til transport og salg, og så deler vi inntektene fra salget av produktet 50/50 med kunden, sier Åkerman.

I fjor omsatte Giab for 102 millioner svenske kroner, opp fra 24 millioner kroner i fjor.

– Vi har vært lønnsomme fra første stund, og passerte nettopp en omsetning på 124 millioner kroner i 2018.

I tillegg til salg gjennom Finn.no, kan folk komme til selskapets lagerlokaler for å se på gjenstandene til salgs.

Etter Norge, skal selskapet utvide videre til Danmark.

Saken fortsetter under bildet.

BILLIGERE FORSIKRING: Kommunikasjonssjef i Codan Forsikring, Georg Richvoldsen, tror at de nå selger gjenstander de vanligvis kastet, vil bety billigere forsikring for kundene deres.

Tror flere vil følge etter

Codan forklarer at de i dag kaster de fleste produktene som står igjen etter en forsikringsoppgjør.

– At dette systemet er liv laga, det er jeg sikker på. Det er jo også flere kunder som er opptatt av dette, sier Richvoldsen

Han tror flere norske forsikringsselskaper vi hive seg på trenden.

I Sverige har Giab kontrakter med de fleste store forsikringsselskapene, deriblant Gjensidige og If, samt andre velkjente selskaper som DHL og Ellos.

Åkermann i Giab sier de fleste er positive til endringen, og dette først og fremst handler om å overbevise selskapene om å endre interne rutiner for å prøve noe nytt.

Den svenske bedriften sier de har planer om å åpne et utsalgssted i Norge.