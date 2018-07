Fortsatt millionoverskudd for Northug

Northug satt igjen med 9,29 millioner kroner på bunnlinjen i fjor.

Det er imidlertid en nedgang fra toppåret 2016, da resultatet endte på 10,48 millioner kroner.

Regnskapet til selskapet Petter Northug Holding AS viser at skistjernen tok ut totalt 3,5 millioner kroner i utbytte i 2017.

Ifølge Adressavisen ønsker ikke Northugs management å uttale seg om regnskapene.



Marerittsesong



Resterende beløp, det vil si 5,79 millioner kroner, ble pløyd tilbake til selskapet. Det ble i tillegg tatt ut 558.960 kroner i lønn.

Også omsetningen var noe lavere i fjor enn året før. Inntektene endte på 14,36 millioner kroner i 2017, ned fra 16,69 millioner kroner i 2016.

Northug kommer fra et trøblete år - hvor skader, sykdom og formsvikt gjorde at han ikke kom med i den norske OL-troppen under lekene i Sør-Korea i februar. Ikke siden han kom med i verdenscupsirkuset har han tatt færre verdenscup-poeng, noe som nok vil påvirke neste regnskap.

Coop-avtale



Samtidig gjorde han i våres comeback på skilandslaget etter noen år med privat-eventyr i regi av Coop. I følge DN har Northug tjent 50 millioner kroner på Coop-avtalen over fem års tid.

Northug slo gjennom i 2006 og har vunnet tretten VM-gull, hvorav sju av dem er individuelle, og han har vunnet alle VM-distanser. I tillegg har han to OL-gull og 38 enkeltseire i verdenscupen, og han vant verdenscupen sammenlagt i 2009/2010 og i 2012/2013.