Tidligere denne måneden ble det klart at Fotballfesten skulle vise kvinnefotball for første gang. Resultatet har i midlertidig ikke gått som ønsket for selskapet, som står bak arrangementet på Kontraskjæret i Oslo.

De har tapt millioner av kroner.

Arrangøren venter å gå mellom 2 og 3 millioner i minus, i kontrast til forventningen om 50 millioner kroner i omsetning i fjor.

Det var Dagsavisen som først omtalte saken.

10.000 har besøkt «skjæret»



I en e-post til E24 skriver Geir Oterhals i Fotballfesten mener tapet skyldes dårlig vær og for lav interesse utenom Norges kamper.

– Det er en kombinasjon av dårlig vær og at vi ikke har klart å få til samme entusiasmen for å se kvinnefotball ennå. Seertallene på TV viser at det er en interesse, så vi får håpe det gode været hjelper, skriver han.

Hittil i VM har rundt 10.000 publikummere møtt opp på Kontraskjæret under kvinnemesterskapet, ifølge Oterhals.

Kvinnefotball er en prioritet

I fjor ble det meldt om elleville tilstander på Kontraskjæret. Da var det herremesterskap som ble vist på storskjerm.

Aftenposten skrev den gangen om flere hundre meter lange køer og publikumstall på nesten 20.000 på en kveld.

Allerede halvveis i fjorårets mesterskap hadde Fotballfesten solgt øl for 25 millioner kroner.

I kveld spiller det norske landslaget kvartfinale mot England. Oterhals forventer at mellom 4.000 og 5.000 publikummere vil møte opp for å se kampen.

Arrangøren mener de har prioritert å sørge for at publikummere skal komme og se kampene på Kontraskjæret.

– Har dere gjort nok for å promotere kvinnefotballfest på Kontraskjæret?

– Vi har kjørt mange kampanjer i sosiale medier og board-kampanjer. I år har vi brukt dobbelt så mye penger på markedsføring enn vi har gjort tidligere, skriver Oterhals.

Ulikhet for kvinner og menn

Ifølge TV 2 har Toppfotball Kvinner gått fra 40.000 kroner til 20 millioner kroner i omsetning på et par måneder. Hege Jørgensen, leder i Toppfotball Kvinner, fortalte i TV 2s VM-podkast at det er enormt mye større vilje til å sponse kvinnefotballen nå enn det har vært tidligere.

Det skyldes ifølge nyhetsstedet et bevisst grep i regi av Toppfotball Kvinner og klubbene om å overta rettighetene til å skaffe inntektene sine selv.

Likevel er ikke kvinnefotballen likestilt med herrefotballen helt enda. Norske Ada Hegerberg er verdens best betalte kvinnelige fotballspiller, men tjener likevel 0,3 prosent av hva hennes mannlige motpart Lionel Messi gjør.

Flere av Norges kvinnelige proffotballspillere har fulltidsjobb på siden. Til TV 2 forteller Jørgensen at det går fremover, selv om dette er tilfellet.

– Alt har ikke eksplodert her i Norge. Vi har ikke vi har eksempelvis ingen mulighet til å lønne spillerne våre godt nok. Men grepene som har blitt gjort, har virkelig gjort en forskjell på kvaliteten på sporten, sier hun til TV 2.