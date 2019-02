Fra kraftbransjen til turistbransjen: Vil ta opp kampen om turguider med Airbnb

I 2016 hadde Lars Christian Sekne 13 år bak seg i kraftbransjen som kraftmegler. Da arbeidsgiveren Bergen Energi ble kjøpt opp senere samme år, ga Sekne full gass inn i reiselivsbransjen, og grunnla selskapet Live International.

– Ideen kom i 2016, da det ikke fantes en digital plattform for å booke turguider. Jeg husker at jeg undret meg over at det var så få aktører i markedet, til tross for at det var så stort. Vi så en unik mulighet, sier han til E24.

Markedet for profesjonelle guider beløper seg til 1.100 milliarder kroner årlig, ifølge Sekne, som er styreleder i Live International.

De står bak appen Live Private Guided Tours, og sikter nå mot å ta et betydelig jafs av turguide-markedet, hvor Airbnb er størst.

Unike i kjempemarked

Konseptet går ut på at turister kan bestille en valgfri lisensiert turguide via en mobilapplikasjon, som i løpet av året vil inneholde 1.000 guider som tar for seg 2–3 turer hver.

STYRELEDER OG MEDGRÜNDER: Lars Christian Sekne.

Det er altså godt over 2.000 forskjellige guideturer å velge imellom i Live-appen, og allerede i år vil guidene strekke seg over flere av verdens største turistbyer.

– Når man booker, betaler man alt på telefonen. Guidene får 80 prosent av profitten, mens vi sitter igjen med de gjenværende 20 prosentdelene – det er verdifullt for guidene, som vanligvis må gi 45 prosent av sin profitt til agenter, sier han.

Til tross for at utleiegiganten Airbnb har et lignende produkt, skiller Live seg ut ved at de utelukkende tilbyr profesjonelle og lisensierte guider.

Airbnb på sin side, tilbyr hovedsakelig lokale guider uten profesjonell erfaring.

– Det som er unikt med oss er at vi kun tilbyr profesjonelle guider. Det er den store forskjellen, og et kvalitetsstempel, fordi folk vil ha en autentisk opplevelse når de er på tur. En autorisert guide mot en uautorisert guide er to helt forskjellige verdener. I tillegg har vi også mye variasjon, som for eksempel egne skiguider i Alpene, og ikke bare den tradisjonelle byguiden, forteller Sekne.

Airbnb som konkurrent

Men før appen ble lansert, dedikerte Live noen hundre tusen kroner til å undersøke markedet for profesjonelle guider.

Da utførte teamet 250 dyptpløyende intervjuer, og konkluderte med at fremtiden så lys ut for en turguide-app:

– Vi fant ut at alle var utelukkende positive til en sånn type tjeneste, sier han.

Samtidig hadde overnattingsselskapet Airbnb, en gigant blant tidligfasebedriftene i Silicon Valley, lignende planer.

– Airbnb brukte vel 211 millioner kroner på å undersøke det samme markedet.

– Vi vet at Airbnb er langt billigere enn oss på lokale guider. Men kjøpekraften på dem som velger guider er så innmari stor, sier han, og legger til at guideprisen til Live er på 180 dollar per turguide.

Han sammenligner prisen med forbruket til kinesiske turister, som bruker 8.000 kroner i døgnet under sin gjennomsnittlige norgesferie.

To år etter oppstart har selskapet inngått en eksklusiv avtale med European Federation of Tourist Guide Associations (FEG), interesseorganisasjonen som representerer omkring 65.000 profesjonelle guider i Europa.

– Det at vi bare så på de sertifiserte guidene på markedet, og ignorerte de uprofesjonelle, gjorde at vi til syvende og sist landet en avtale med FEG, en organisasjon som ønsker at sine guider skal bli mer tilgjengelig og få mer å jobbe med. Det passer med vår plattform, sier medgründeren.

Vil hente 15 mill. i første kvartal

I oktober i fjor hentet Live 4,7 millioner kroner i en emisjon som inkluderte velkjente nordiske investorer som Jørn Folke Hermansen, Kolberg-familien og det svenske teknologifondet Milky Way Capital.

Det verdsatte selskapet til 80 millioner kroner.

Nå skal de ut i markedet på nytt for å finansiere videre vekst:

– Vi vil gå med overskudd på slutten av året. Og før det vil vi hente 15 millioner kroner i løpet av første kvartal, som skal legge til rette for aggressiv markedsføring. Og så er det jo selvfølgelig et mål å bli en stor aktør innen lisensierte guider i løpet av kort tid, forteller Sekne.

– Hva med å gå på børs?

– Ikke helt enda. Nå er det vekst, vekst, vekst, som gjelder.

Det følger naturlig med i et marked som ifølge styrelederen vokser med 15 prosent i året.

I skrivende stund rulles tjenesten ut i europeiske byer som København, London, Oslo, Madrid og Lisboa. I løpet av første kvartal vil listen utvides til turistmagneter som New York, Paris, Roma, Berlin og Alpene, før Sør-Amerika står for tur.