Fredag kan det bli storstreik i staten

Det går mot en intensiv avslutning på uken. Fagforeningene Unio stat, YS stat, LO stat og Akademikerne stat skal alle ut i megling med Kommunal- og moderniseringsdepartementet onsdag.

Kommer de ikke til enighet innen midnatt til fredag vil nær 4.000 medlemmer i fagforeningene bli tatt ut i streik.

– Det er klart at en eventuell streik vil merkes godt. Våre medlemmer gjør viktige samfunnsoppgaver, som etterforskning og undervisning. En konflikt vil for eksempel kunne få konsekvenser for eksamen og sensur ved universitetene i Oslo, Bergen og Bodø, sier forhandlingsleder i Unio stat, Guro Elisabeth Lind i en uttalelse.

Unio stat vil ta ut 1.000 statsansatte ved en eventuell streik. Utover de ansatte ved universitetene vil fagforeningen ta ut skatterevisorer i både Skatt nord og vest. Også Nav-ansatte vil bli tatt ut i en streik.

Både Nordland politidistrikt, Vest politidistrikt og Oslo politidistrikt vil også rammes. Dette kan ramme etterforskning og forebygging av kriminalitet.

Megler om lønn og pensjon

Det er såkalt mellomoppgjør i år, noe som betyr at man bare forhandler om økonomi. Likevel er det enkelte punkter knyttet til pensjon som også skal forhandles om denne gang etter en avtale fra fjoråret.

Akademikerne forteller at bruddet i forhandlingene kom etter uenighet om nettopp pensjon.

– Staten viser ingen vilje til å følge opp fjorårets avtale om offentlig tjenestepensjon, og avviser å tariffeste allerede avtalte AFP-rettigheter. Det er både oppsiktsvekkende og skuffende, sa leder i Akademikerne stat, Anders Kvam, etter at forhandlingene brøt sammen 30. april.

Fagforeningen varsler at 524 medlemmer tas ut, hvorav de fleste befinner seg i Politidirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

LO stat, som er den største fagforeningen blant de statsansatte, varsler på sin side at de tar ut over 2.000 medlemmer i en eventuell streik, ifølge Fri Fagbevegelse.

Fagforeningen planlegger også å ta ut medlemmer fra departementer og etater i streik. I Utenriksdepartementet alene vil 271 medlemmer bli tatt ut ved en streik, mens det i Nav blir tatt ut rundt 260 medlemmer.

YS stat på sin side varsler at en streik vil kunne bli trappet opp allerede neste uke. De vil ta ut rundt 250 medlemmer ved departementene og OsloMet i første streikerunde.

– Vil kunne få konsekvenser for studenter

OsloMet er også den som rammes hardest fra LO stats side. Fagforeningen planlegger i første omgang å ta ut rundt 360 medlemmer ved skolen dersom det blir streik fredag.

– I første fase av en eventuell streik ønsker vi å ramme tredjepart minst mulig, men det er klart at en eventuell streik ved OsloMet vil kunne få konsekvenser også for studentene, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

Samtidig som meglingen foregår i staten, er det fare for streik både i oppgjørene i kommunene og i Oslo kommune.

Blant de kommuneansatte skal både Unio og Akademikerne møte til megling. Unio varsler at de vil ta ut 7.000 medlemmer i streik fra fredag om man ikke kommer til enighet.

Flertallet av disse er lærere på ungdomstrinnet og videregående skole over store deler av landet.

I Oslo kommune på sin side varsler akademikerne at 140 personer knyttet til byrådsavdelingene og bystyrets sekretariat kan bli tatt ut fra fredag morgen.