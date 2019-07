– De borgerlige partiene går i front med å både modernisere og sikre passasjerene bedre tilbud, mens Jonas Gahr Støre leder et reverseringsalternativ, sier Sanner til E24.

– Jeg tror det er mange moderate arbeiderpartivelgere som savner det reformvennlige Arbeiderpartiet, bedyrer Høyre-statsråden.

Sanner går til motangrep etter måneder med togrefs fra venstresiden – og langer i særdeleshet ut mot Ap, og partileder Jonas Gahr Støre, og sier han vil «kaste penger ut av vinduet» hvis de får makten og skroter regjeringens Jernbanereform.

Partiet slår tilbake på vegne av Ap-lederen:

– Høyresidens løsning er nye firkanter på organisasjonskartet – nye selskaper, enheter og foretak med en rekke direktører med millionlønninger, svarer Aps transportpolitiske talsperson, Sverre Myrli.

– Milliardene alle disse nye selskapene koster tar ikke Høyre og Sanner med i sitt regnestykke – dette er tall de ikke snakker om, fortsetter han.

– Sparer fem milliarder



Kritikken mot regjeringen blusset opp igjen da SJ i juni vant kampen om å kjøre tog i Midt- og Nord-Norge, noe som var et stort nederlag for Vy.

Årsaken til svenskenes utklassing var pris: Staten beregner at de kun må betale en femtedel av hva strekningene koster i dag, ifølge jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.

Sanner sier selv at besparelsene blir enorme:

– Det tilbudet som nå ligger der, vil redusere kostnadene for staten med 80 prosent over en tiårsperiode. Det gir besparelser på fem milliarder, samtidig som passasjerene får et bedre tilbud, sier han.

– SJ kom klart dårligst ut i kundetilfredsundersøkelsen til Svenskt Kvalitetsindex?

– Ja, men vi må se på tilbudet de her har langt inn: De tilbyr rutetilbudsforbedringer, dynamisk prising, oppdatering av serveringstilbud og masse andre forbedringer på kvalitet, sier Sanner.

– Alle ser at jernbanen i Norge trenger omfattende fornying. Gjennom konkurranse frigjør vi nå milliarder av kroner som kan brukes til oppgraderinger og forbedringer. Og da fremstår det som gammeldags å tviholde på en monopoltenkning.

– MONOPOLER ER DYRT: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H, t.h.) sier Jernbanereformen skaper milliardbesparelser. Her avbildet med samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

«Parterer jernbanen i hjel»



– Det er ikke bare venstresiden som refser Jernbanereformen: Forsker Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk institutt sier dere «parterer jernbanen i hjel»?

– Det er mange som drømmer seg tilbake til den gangen staten styrte alt. Men vi ser at konkurranse virker. Det bidrar til å få kostnadene ned, samtidig som passasjerene får et bedre tilbud. Det er helt nødvendig.

– Hvis Støre skal reversere denne reformen, vil han kaste penger ut av vinduet og gå glipp av store besparelser. Monopoler er dyrt.

– Etter at dere lot seks ulike jernbaneselskaper ta over det som før var NSB, har antallet direktører med millionlønn økt fra 11 til 49, ifølge NRK. Det høres også dyrt ut?

– Jo, men ser du på de kostnadsbesparelsene som Jernbanereformen har bidratt med, så er dette allerede spart inn gjennom den konkurranseutsettingen som var på Sørlandsbanen. Det er klart at enhver omstilling gir noen omstillingskostnader, men disse er allerede spart inn, svarer Sanner.

– Støre sitter igjen i et reverseringsspor, sier han.

Ap: Vil garantert ikke spare fem milliarder

– Togene er jo fortsatt eid av staten, og personellet blir det samme. Risikerer dere ikke at selskapene leverer tilbud de ikke klarer å innfri, og så sitter staten igjen med svarteper om noen år?

– Det er jo derfor vi stiller disse tydelige kvalitetskravene. Vi må ha to tanker i hodet samtidig: VI må ha kostnadene ned, slik at vi frigjør midler til modernisering av Jernbanen, samtidig som vi har tydelige kvalitetskrav, svarer Sanner.

Arbeiderpartiet fnyser av spare-lovnadene og advarer mot regjeringens konkurranseutsetting.

Myrli fremholder regjeringens Jernbanereform har gitt «en rekke nye selskaper og direktører» som koster milliarder av kroner.

– Fellesskapet kommer garantert ikke til å spare fem milliarder kroner på den såkalte Trafikkpakke 2. Høyresiden sammenligner her epler og pærer. Og hva med det betydelige utbyttet staten har tatt fra NSB de siste årene? Det er heller ikke med i Høyres regnestykke. Eller tror de kanskje Go-Ahead og SJ vil dele ut utbytte til den norske stat?



Myrli sier Ap vil «bygge landet, ikke selge det».

– Sannheten er at med denne regjeringens politikk kan det godt hende Vy ikke får ett eneste av de anbudene som skal lyses ut. Altså kan vi om et par år bare ha utenlandske selskaper som kjører tog i Norge.