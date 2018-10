WSJ: Google holdt tett om massiv datasvikt

Saken oppdateres.

Flere hundre tusen brukere kan være rammet etter at Google i våres oppdaget et sikkerhetshull. Selskapet valgte å ikke offentliggjøre problemene i frykt for reaksjoner fra tilsynsmyndigheter. Det skriver Wall Street Journal som har mottatt dokumenter om saken.

Google vurderte om de skulle informere brukerne om hendelsen. De fant ut at de ikke kunne identifisere hvilke brukere som var rammet, at det var beis på at informasjonen hadde blitt misbrukt eller at det var noen grep selskapet kunne gjøre. Selskapet valgte dermed å holde datasvikten skjult, ifølge en talsperson for Google.

Ifølge avisen har det vært mulig for tredjeparter å ta seg inn i Google+ i perioden fra 2015 til mars 2018.

Google har ikke funnet bevis på at tredjeparter har misbrukt data fra selskapet, men anerkjenner at de ikke være helt sikre, skriver Wall Street Journal.

Alphabet-aksjen falt nær 2 prosent i minuttene etter at avisen omtalte saken.

Google bekrefter i et blogginlegg at de legger ned sin sosiale medier-satsing Google+ for brukere.