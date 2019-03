Finansierer utdanningen ved å gi kinesiske babyer navn

Hun som alle andre britiske tenåringer, skriver CNBC, utenom én ting – hun tjener millioner av kroner på å gi engelske navn til kinesiske barn.

Beau Jessup fikk ideen da hun reiste med sin far i Kina som 15-åring, og en av hans forretningsforbindelser, kalt fru Wang, ba henne foreslå et engelsk navn til hennes tre år gamle datter.

– Jeg ble beæret og overrasket. Det virket som en veldig viktig ting å gjøre, sier 19-åringen til CNBC.

For å finne et passende engelsk navn, ba hun Wang om å fortelle mer om datteren. Først og fremst sa Wang at hun ønsket at folk skulle bli overrasket over de tingene datteren kunne oppnå. Jessup foreslo Eliza, basert på hovedpersonen i musikalen og den Oscarvinnende filmen «My Fair Lady».

«Rolex Wang»



I Kina gis alle barn et kinesisk navn på to til tre skrifttegn som skal ha en nøye gjennomtenkt betydning. Men mange kinesere synes det er lettere å kommunisere med engelsktalende dersom de også har et «vestlig» navn, skriver CNBC.

Språkbarrierer og begrensede muligheter til å gjøre research på nettet i Kina kan føre til noen smått komiske valg, fortalte Jessup under en Ted Talk i 2017, hvor hun trakk frem Goofy Li, Rolex Wang og Gandalf Wu som eksempler. Hun har også senere fortalt at hun gikk på skole med en kinesisk jente som hadde fått det engelske navne Popcorn.

– Jeg innså at hvis fru Wang trengte et forslag fra meg, så var det kanskje andre foreldre som kunne ha bruk for den samme tjenesten. Jeg tenkte at det kanskje kunne være lønnsomt å hjelpe, sier Jessup.

3,5 mill. i engelske navn



Ideen var født, og Jessup lånte rundt 15.000 kroner av faren, hyret en webutvikler og begynte å utvikle en algoritme som koblet engelske navn til en liste med egenskaper (som ærlig, elegant, optimistisk) som foreldre kunne huke av for. Nå var det bare å vente på barna.

På nettsiden kan foreldre velge ut fem egenskaper fra en liste på totalt 12 som de vil at deres barn skal inneha. En algoritme velger deretter ut tre kjønnsspesifikke navn som foreldrene kan velge fra.

De blir samtidig oppfordret til å dele de tre navneforslagene med venner og familie via en direktelink til WeChat, hvor Jessup allerede har brukt mye av beløpet på markedsføring.

Fra start tilbød Jessup tjenesten gratis, men etter at 162.000 barn hadde fått engelsk navn via nettsiden, la hun til en kostnad på 60 pence, mellom 6 og 7 kroner, per navnevalg.

Til nå har hele 679.859 barn fått tildelt et engelsk navn fra Jessups idé, noe som tilsvarer rundt 3,5 millioner kroner i inntekter for 19-åringen. I et intervju med australske news.com har Jessup sagt at pengene går til å finansiere universitetsutdanningen, sosialantropologi ved London School of Economics.