H&M-leverandører sparker tusenvis av misfornøyde ansatte

Flere tusen tekstilarbeidere i Bangladesh som lager tøy for H&M har mistet jobben, etter at de har fremsatt krav om høyere lønn, skriver Reuters tirsdag.

Ifølge bransjeorganisasjonen BGIWF er det snakk om 7.580 ansatte ved 27 fabrikker som har fått sparken.

Bangladesh Garment Workers Trade Union Center sier til nyhetsbyrået at noen ansatte har fått som begrunnelse at de har forlatt arbeidsplassen for å delta i demonstrasjonen, men fagforeningen mener andre har fått sparken bare fordi de er medlemmer i fagforeningen.

Blant selskapene som har kvittet seg med ansatte er Crony Group, East West Industrial Park og Metro Knitting & Dyeing Mills. Samtlige av disse bedriftene har H&M og Next listet som sine kunder på sine hjemmesider, skriver Reuters.

STREIKET: Fabrikkarbeidere streiket i januar for høyere lønn.

Nytt milliardkjøp

Tirsdag ble det også kjent at H&Ms styreleder og største eier, Stefan Persson, gjennom selskapet Ramsbury har kjøpt rundt 10,4 millioner aksjer i eget selskap, ifølge en oversikt fra Finansinspektionen.

Kjøpet ble gjort i fire transaksjoner mellom 31. januar og 4. februar.

Ifølge Affärsvärlden betalte Persson drøyt 1,4 milliarder svenske kroner for aksjene, tilsvarende 1,3 milliarder norske kroner.

Stefan Persson og familie eier nå rundt 47 prosent av aksjene og kontrollerer drøyt 74 prosent av stemmene i H&M.