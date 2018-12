Hansa Borg varsler kutt i «et betydelig antall» jobber

– Vi har akkurat startet prosessen sammen med tillitsvalgte, og de som jobber i salgsavdelingen for dagligvare har blitt informert i formiddag, sier administrerende direktør Lars Giil i bryggeriselskapet Hansa Borg på telefon til E24 torsdag.

Direktøren vil ikke gå ut med et spesifikt antall ansatte, men sier det «er et betydelig antall» og at antallet er tosifret.

Årsaken er at alle dagligvarekjedene vil slutte å bruke såkalte varefremmere (eller merchandisere) fra tredjepartsleverandører, og heller gjøre jobben selv. Oppgavene til dem er å plassere varene i butikkhyllene, utføre salgstjenester og gjennomføre demonstrasjoner av produktene.

Norgesgruppen, som eier en rekke ulike kjeder, bestemte seg for å gjøre jobben selv for over tre år siden. Siden har de dagligvarekjedene Bunnpris og Rema 1000 kastet seg på i år, og endringen inntrer allerede ved nyttår.

Den siste er Coop, som ifølge Giil bestemte seg tidligere i desember.

– Dette er en naturlig konsekvens av at Coop, som siste dagligvarekjede, overtar vareplasseringen i juni, sier Hansa Borg-direktøren.

– Dette er en naturlig omorganisering og nedbemanning.

Må kutte kostnader

Hansa Borg ser seg nå nødt til å kutte en rekke ansatte i salgsavdelingen, samt kutte kostnader og organisere om bedriften som følge av endringene i bransjen.

– Vi skal fortsette å ha salgskonsulenter, men det blir færre. Jobben til selgerne blir nå mer spisset mot salg, sier Giil.

Han legger til at dette er en situasjon alle aktørene må ta inn over seg endringene som nå skjer i bransjen.

– Vi må kutte kostnader fordi Coop skal ha litt lavere pris for å gjøre jobben selv. Det er naturlig at vi må kompensere dem for at de gjør jobben selv. Vi gir bort noe i kompensasjon, også skal vi kutte noen kostnader.

I BUTIKK: Dagligvarekjedene skal selv stå for varefremmingen i butikkene.

Milliardinntekter

Bryggeriselskapet hadde med sine nærmere fire hundre ansatte salgsinntekter på 2,36 milliarder kroner i 2017. Regnskapet fra fjoråret viste 51 millioner kroner i resultat før skatt i fjor, noe som er en nedgang fra 129 millioner kroner året før.

I årsberetningen skrev selskapet at en svakere krone og en «omfattende» grensehandel var blant årsakene til fallet i resultatet. Selskapet valgte å kutte kraftig i utbyttet til aksjonærene, som gikk fra 65 til 25 millioner kroner.

«Som følge av et av verdens høyeste avgiftsnivåer, registrerer vi en fortsatt krevende utvikling innen særlig mainstream øl», heter det i årsberetningen som ble sendt til Brønnøysundregistrene.

– Dette smerter



Tillitsvalgt og ansattrepresentant i styret til Hansa Borg, Janne Reisæter, skriver i en e-post til at situasjonen ikke er selvpåført, men at det er trist å gi ut en slik melding før jul.

– Det skal sies at det ikke er godt å måtte gi slike meldinger like før jul, skriver hun til E24.

– Dette smerter, men vi som ansattrepresentanter er innforstått med at så må gjøres. Hansa Borg Bryggerier må gjøre de nødvendige grepene i en slik situasjon. Dette er en situasjon om ikke er selvpåført, med andre ord endringer som man selv ikke har muligheter til å påvirke.

Reisæter opplyser overfor E24 at arbeidet med fagforeningene er igang, og at første møte med de berørte ble avholdt torsdag.

– I Hansa Borg Bryggerier har vi tradisjon for å ha god dialog mellom ledelse og fagforeninger, slik er også tilfelle nå.

– Ganske kort tid på oss

Coop overtar jobben i juni neste år. Fra nyttår har de andre kjedene i bransjen tatt grep allerede.

– Vi har ganske kort tid på oss for å kjøre nedbemanningen. Hele prosessen tar en del måneder å gjennomføre. Det tar tid, så for oss er det ikke mer enn «tiden av veien» frem til juli, sier Giil.

Han opplyser at de den siste tiden har vært i samtaler med de tillitsvalgte i avdelingen, og at prosessen vil fortsette i januar.