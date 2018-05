Saken oppdateres.

Bryggerisjefen går av «i forståelse med selskapets styre», opplyser markedsdirektør Alf Helge Halland.

– Partene har over tid utviklet et ulikt syn på den videre strategien for selskapets virksomhet, skriver han i en epost.

– Styret takker Midtgaard for solid innsats som leder av selskapet gjennom nesten 14 år, og ønsker han lykke til videre i karrieren, heter det videre.

Vil ikke si noe

Det opplyses at Midtgaard går på dagen, og at Lars N. Gill (53) etterfølger han umiddelbart som konstituert administrerende direktør.

Akkurat hva Midtgaard og styret var uenige om, er uklart.

Den avtroppende Hansa-sjefen vil ikke si noe om det.

– Jeg kan dessverre bare henvise til styrets leder, skriver han til E24.

Styreleder Ulf Werner Andersen har foreløpig ikke besvart E24s henvendelser.

Det har heller ikke markedsdirektør Halland.

Bestevenn-strid



I januar i fjor gikk Midtgaard ut mot sin mangeårige samarbeidspartner Rema 1000 og sa at han «aldri har opplevd lignende», etter at forhandlinger om en ny nasjonal leverandøravtale med matvaregiganten gikk i vasken.

I stedet fikk Hansa Borg skrumpet tilstedeværelsen i Rema-hyllene betraktelig, med salg av et begrenset antall ølprodukter i Rema-butikker i Hordaland, Østfold og Vest-Agder.

Tidligere hadde Hansa Borg levert til Rema-butikker over hele landet.

– Det medfører et så dramatisk mye lavere volum for vår selskap, at priser og betingelser blir deretter, varslet Midtgaard.