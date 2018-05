Canadisk firma kjøper Helly Hansen

Canadian Tire betaler 985 millioner canadiske dollar, rundt seks milliarder kroner, for Helly Hansen, melder Reuters.

– Med våre muligheter, og Helly Hansens internasjonale gode merkevare og ledelse ser vi en enorm mulighet for Canadian Tire og Helly Hansen, både internasjonalt og i Canada, sier sjef i Canadian Tire, Stephen Wetmore til Reuters.

Oppkjøpet ventes å være gjennomført i tredje kvartal i år.

Den canadiske selskapet selger alt fra maskinvarer og kjøkkenytstyr til klær, leker og mat. De selger allerede Helly Hansens kjente parkas, og har de siste årene satt kursen vekk fra sitt originale konsept med å selge bildeler og apparater for å forsøke å tiltrekke seg yngre kunder med blant annet sportsklær.

Helly Hansen ble grunnlagt i 1877 av mossingen Helly Juell Hansen, og har butikker i over 40 land. Selskapet har fremdeles sitt hovedkontor i Oslo.

God vekst de siste årene

Helly Hansen ble kjøpt opp av det internasjonale selskapet Investcorp i 1997, men har siden skiftet eier flere ganger. I oktober 2006 solgte Investcorp sine interesser i Helly Hansen til Altor Equity Partners, et privat aksjeselskap som fokuserer på å investere i selskaper lokalisert i den Nordiske regionen. Selskapet ble i 2012 solgt til Ontario Teachers' pensjonsfond, som nå har solgt det videre.

I en pressemelding fra Ontario Teachers uttaler direktør Jo Taylor at selskapet de siste seks årene har jobbet proaktivt med Helly Hansen-teamet for å bygge et sterkt finansielt og strategisk fotfeste.

– Selskapets utmerkede finansielle prestasjon, drevet av en markedsledende posisjon i dets kjernekategorier, er et testamente til suksessen til dette partnerskapet, heter det fra Taylor.

Siden Ontario kjøpte Helly Hansen har de jobbet med å utvide merket internasjonalt. Selskapet rapporterte denne uken sitt tredje år på rad med rekordvekst i profitten. I 2017 økte inntektene med 18 prosent til 2,9 milliarder norske kroner, og EBITDA økte med 25 prosent til rekordhøye 255 millioner kroner.

De første årene hvor Ontario var majoritetseier slet Helly Hansen imidlertid med svært røde tall.

Kanadiske Paul Stoneham er nåværende direktør i Helly Hansen. I en pressemelding sier han at han «som kanadier er spesielt stolt av å kunne si at Canadian Tire nå er Helly Hansens nye hjem».

– Canadian Tire gir oss den ideelle plattformen for å ytterligere aksellerere veksten og også styrke vårt kanadiske nærvær. Dette er en flott mulighet for Helly Hansen og teamet vårt, sier Stoneham.

Kjemper mot Amazon

Torsdag kom det også kvartalsrapport fra Canadian Tire. Den avslørte at selskapet i årets første kvartal hadde et fall i nettoinntektene på 8 prosent, til 99,1 millioner canadiske dollar. Det tilsvarer 622 millioner norske kroner. Kostnadene økte med 7,8 prosent.

Selskapet har den siste satt av mer penger til utvikling tjenester på nett og har i tillegg kjørt flere kampanjer i forsøket på å holde tritt i konkurransen med Amazon, som så mange andre lignende butikker.