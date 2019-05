I 2018 hadde den Snapchat-baserte helsesøsteren Tale Maria Krohn Engvik inntekter på 3,7 millioner kroner. I 2017 hadde hun inntekter på 866.000 kroner gjennom sitt foretak Helsesista. Det viser tall fra årsregnskapet.

Resultat etter skatt endte på 1,76 millioner kroner i 2018. Det er en tredobling fra året før.

Inntekt fra foredrag

I et intervju med Dagens Næringsliv i desember i fjor sa helsesøsteren at hun hadde holdt over 100 foredrag i 2018. Det er herfra den største delen av inntekten kommer.

Men i begynnelsen gikk det trått for Krohn Engvik. Hun ville prøve noe nytt og i 2017 sa hun opp jobben som helsesøster i Oslo kommune for å satse på Snapchat. I et halvt år levde hun på egne sparepenger.

– Det holdt akkurat. Etter det begynte jeg å få inntekt fra foredrag, sa Helsesista til VG i mars.

Krohn Engvik har ikke hatt anledning til å kommentere tallene overfor E24.

Krohn Engvik eier alle aksjene i selskapet hun startet for å være digital helsesøster. I 2018 begynte selskapet å lønne to ansatte.

Inntektsveksten i 2018 kommer godt med til videre investeringer.

– Med en god grunnkapital i vår nyetablerte bedrift, har vi endelig mulighet til å videreutvikle Helsesista og realisere prosjekter vi har båret på i drømmene våre, sier manager, daglig leder og Helsesistas søster Tuva Serine Krohn Pedersen til Dagens Næringsliv.

Enorm følgerskare

Krohn Engvik begynte å bruke Snapchat for å nå ut til elevene ved skolene der hun jobbet som helsesøster. Ryktet spredde seg, og kontoen ble raskt populær blant ungdom over hele landet som hadde spørsmål om kropp, følelser og psykisk helse.

Ifølge TV2 er det nå 150.000 ungdommer og voksne som hver dag ser det hun legger ut på Snapchat.

Helsesista-konseptet har vokst og i dag holder Krohn Engvik foredrag over hele landet, hun har fått sin egen TV-serie på TV2 og en bokkontrakt med Cappelen Damm. TV-programmet hadde premiere i mars i år, og boken skal etter planen gis ut til høsten.

Snapchat gjør hun fortsatt for det meste gratis, men Krohn Engvik har noen betalte samarbeid for å snakke om spesifikke saker på det sosiale mediet. Det opplyser Krohn Pedersen til Dagens Næringsliv.

Vant millionpris