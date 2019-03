Skuespilleren Seth Rogen og Evan Goldberg har lansert cannabisselskapet Houseplant, som skal tilby cannabis til rekreasjonelt bruk. Selskapet har base i Canada, og samarbeider med Canopy Growth.

Det kommer frem i en pressemelding omtalt av CNBC.

«Houseplant er et resultat av årevis med erfaring og dedikasjon, der hvert element og uttrykk er designet for å gjøre det lettere for folk å lære å elske cannabis like mye som Houseplant gjør,» heter det i meldingen.

Rogen og Goldberg er begge født i Vancouver, og er blant menneskene bak populære komedier som «Superbad», «Pineapple Express» og «The Interview».

– Houseplant er en lidenskap som vi har brakt til liv gjennom pågangsmot og dedikasjon, uttaler Rogen i meldingen.

– Hver beslutning som vi har gjort for selskapet reflekterer årene med lærdom, førstehåndserfaring og respekt for cannabis.