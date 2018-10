Hurtigruten har nå sendt et brev til Samferdselsdepartementet, Kystverket og prosjektorganisasjonen som jobber med Stad skipstunnel. Tunnelen vil bli den første i sitt slag i verden og skal føre til kortere reisetid og mer skjerming fra været rundt Stad.

Hurtigruten konkluderer nå at de ikke vil benytte tunnelen:

– Målet med en skipstunnel ved Stad skal være å redusere reisetid, redusere forurensning og redusere faren for ulykker. For Hurtigrutens del, vil det å bruke tunnelen kort sagt føre til det stikk motsatte, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten, og legger til:

– De siste 15 årene har vi passert Stad nesten 12.000 ganger uten problemer. Mindre enn en håndfull ganger i året vi vurderer at værforholdene er så ille at vi ikke kan passere Stad.

Hurtigruten sier at tunnelen godt kan være positiv for andre aktører i skipsfarten, men mener selv at de har lite å tjene. For å benytte den må de blant annet gjennom «trangt og delvis grunt farvann» som betyr at de må «øke fart og utslipp betydelig, endre ruteplanen, kutte anløp eller redusere liggetiden betraktelig i havnene».

PLANLAGT: Slik vil tunnelen se ut hvis den blir realisert.





Frykter tunnelbrann



Hurtigruten mener også at en røykutvikling eller brann om bord i et skip inne i tunnelen vil være et «marerittscenario», og mener turisteffekten også er overvurdert:

– Med mindre vi endrer rutetidene drastisk, vil vi passere tunnelen grytidlig om morgenen – og det vil bli en opplevelse for noen få interesserte som dropper nattesøvnen. For våre gjester vil det å passere Stad på åpent hav fremstå som en større attraksjon og et punkt gjestene kan sette på skrytelisten fra den unike norskekysten, sier Ege.

Ifølge statsbudsjettet for 2019 ferdigstilte Kystverket i 2017 et forprosjekt for skipstunnelen. Den eksterne kvalitetssikringen som var ferdig i mai år viste at den forventede kostnaden «er økt til 3,7 milliarder kroner og forventet nytte redusert til -3,1 milliarder kroner». Regjeringen skrev at de vil komme tilbake til Stortinget i saken.