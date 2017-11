Det er gått nesten halvannet år siden Hurtigruten signerte avtalen for det som er rederiets største investering noensinne: Splitter nye ekspedisjonsskip fra Kleven verft med hybridteknologi ombord.

To av skipene er under bygging og skal leveres mot slutten av 2018 og våren 2019.

De inngår i ekspedisjonsflåten til hurtigruten, som ved levering vil telle seks skip og brukes til cruiseruter og opplevelsesferier - blant annet til Arktis og Antarktis.

Nå er rutene for de to nybyggenes debutsommer klare - og Hurtigruten tar opp kampen med de store cruiseskipene i pittoreske norske fjorder.

I et intervju med E24 forteller Hurtigrutens konsernsjef, Daniel Skjeldam, at de to skipene som kommer i 2018 og 2019, vil seile på ruter også til Norge :

Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten

«MS Roald Amundsen» skal seile 14-dagers turer fra Hamburg, med stopp i blant annet Geirangerfjorden, Reine, samt flere tradisjonelle Hurtigrutestopp. Skipet seiler til Kirkenes før det snur sørover

«MS Fridtjof Nansen» skal seile 14-dagers turer fra Amsterdam via norskekysten, Bjørnøya og Vest-Svalbard til Longyearbyen. Her tar skipet om bord nye gjester, før det setter kursen sørover igjen langs den samme ruten. På veien er det stopp i blant annet Rosendal, Sommarøy, Trollfjorden og Skarsvåg – beskrevet som verdens nordligste fiskerlandsby.

Med de to nye ekspedisjonsskipene øker Hurtigruten sin flåte av denne typen skip til totalt seks, en flåte som seiler på ruter fra Antarktis i sør til Arktis i Nord.

Disse rutene kommer i tillegg til Hurtigrutens eksisterende rutetrafikk mellom Bergen og Kirkenes som betjenes av de 11 eksisterende Hurtigruteskipene.

Dette er Hurtigrutens nye hybridskip Skipene bygges av Kleven verft og drives av et hybridsystem med dieselmotorer og batteripakker. MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen er de to første skipene, og rederiet har mulighet til å bestille ytterligere to skip av samme type. Skipene har en bruttotonnasje på 20.889 tonn, er 140 meter lange og 23,6 meter brede

Skipene har plass til 530 gjester og et mannskap på 151

Skipene har en marsjfart på 15 knop, har norsk flagg og er kategorisert i isklasse PC-6

Kilde: Hurtigruten

Årsaken til at Hurtigruten valgte akkurat Amsterdam og Hamburg som avgangshavn for de nye cruiserutene forklarer Skjeldam med at man da får fanget opp kunder fra henholdsvis det tyske markedet i Hamburg, og Asia og USA fra Amsterdam (via Schiphol-flyplassen).

Bergen ble ikke valgt som utgangspunkt for rutene fordi rederiet mener de har så god kapasitet med de 11 Hurtigruteskipene allerede.

Skjeldam mener at Hurtigruten nå har en distribusjon i markedet og et merkenavn som gjør slike ruter mulige:

– Vi har lenge sagt at vi skal satse mer langs norskekysten og dette er det første eksempelet på det. Vi gjorde en test i fjor sommer med det nye ekspedisjonsskipet vårt Spitsbergen som gikk på en ren kommersiell rute fra Bergen. Vi fylte det skipet fort og testen ble en såpass stor suksess at vi nå satser videre.

Møter cruisegiganter i fjordene



Hurtigruten er ikke alene om å tilby cruiseruter til Norge, men Skjeldam mener tilbudet de kommer med er noe ganske annet enn det konkurrentene tilbyr, selv om han også sier at de merker konkurransen:

– Konkurransen fra utenlandske aktører om norskekysten hardner til. Det er et krevende marked, der flere og flere utenlandske cruisegiganter vender blikket nordover med stadig lengre sesonger, sier Skjeldam.

I sommersesongen seiler for eksempel Royal Caribbean fra København til Tromsø, med stopp i Honningsvåg, Ålesund, Geiranger, Flåm og Bergen.

– Det er gigantiske megaskip som fokuserer mer på opplevelsen på skipet enn destinasjonene. Vi fokuserer på regionene og har mindre, spesialbygde skip som går dit andre ikke går, sier Skjeldam og fortsetter:

Ombord på det nye hybrid ekspedisjonsskipet MS Fridtjof Nansen til Hurtigruten er det laget plass til et eget «Nansen Vitenskapssenter»

– Våre nye ekspedisjonsskip er også utstyrt med 20 gummibåter ombord som gjør at man kan gå i land selv der det ikke er kaianlegg. I tillegg har vi ekspedisjonsteam med forskere og eksperter om bord som holder foredrag og gir gjestene en annerledes opplevelse.



– Ikke bare er skipene svært komfortable, men de er også verdens første hybride cruiseskip.

De nye hybridskipene vil ha store batteripakker i tillegg til dieselmotorer, og vil gi markante utslippskutt sammenlignet med eksisterende skip. De vil derfor ikke ha noe problem med å etterleve de nye svovelkravene fra den internasjonale maritime organisasjonen IMO, som kommer fra 2020.

Fordi det er snakk om cruiseruter vil man måtte gå på eller av skipene på endepunktene i Amsterdam, Hamburg eller Svalbard. Skal man innenriks må man ta en av de 11 Hurtigruteskipene som går mellom Bergen og Kirkenes i fast trafikk.

Frykter ikke halvtomme skip

Daniel Skjeldams lansering av de nye cruiserutene kommer kort tid etter at Hurtigruten annonserte at de vil legge inn bud på alle kystrutene mellom Bergen og Kirkenes som skal ut på anbud fra staten for perioden 2020 til 2030 pluss opsjoner.

På dekk vil det lages et infinity-basseng på de nye hybridskipene til Hurtigruten

Anbudene fra staten kommer med forpliktelser om lokal transport av passasjerer og gods mellom norske havner med en gitt frekvens. Tidligere i høst skrev Klassekampen at Hurtigruten vurderte å droppe anbudskonkurransen og heller fortsette som en fri reiselivsaktør.



Avgjør ny bestilling innen ett år Hurtigruten mottar altså sine to nye hybridskip i slutten av 2018 og våren 2019. Samtidig har rederiet opsjon med Kleven Verft på å bygge flere slike skip. Skjeldam sier at rederiet trolig vil bestemme seg for om de også vil bruke opsjonene innen ett års tid. – Vi er optimistiske med tanke på å benytte opsjonene for flere skip. Skipene ser veldig bra ut designmessig, og mange vil reise med dem. Dette er noe helt annet enn store cruiseskip og vi ser en økende trend i markedet for ekspedisjonsreiser.

– Er disse nye rutene en indikasjon på hvordan Hurtigruten vil operere hvis dere ikke vinner anbudene, og vil dere da være avhengig av å seile fra byer i Europa for å få nok passasjerer?

– Det må vi nok ikke. Hvis vi ikke vinner alle anbudene som legges ut vil de 11 Hurtigruteskipene vi har i dag fortsatt seile fra Bergen langs norskekysten, men da på kommersielle ruter, sier Skjeldam, og legger til:– Vi har en kommersiell modell som fungerer og det gjør at vi kan ekspandere utover de 11 skipene vi opererer langs norskekysten i dag.

– Så du er ikke bekymret for at dere ikke skal klare å fylle skipene uten anbudsseier?

– Nei, og de 11 Hurtigruteskipene vil seiles kommersielt fra Bergen uansett.

– Dere får fra tid til annen kritikk for å bruke inntekter fra anbudsrutene i Norge til å satse på ekspedisjonscruise. Er det statens bidrag som driver frem cruiserutene?

– Det er en uforståelig kritikk og her mener jeg man kritiserer oss basert på det Hurtigruten var for 10–15 år siden da økonomien var utfordrende. Hadde det ikke vært for reiselivssatsingen vår kunne vi ikke seilt slik vi gjør langs norskekysten, sier han og fortsetter:

– Staten betaler oss for lokal trafikk, men det ville vi ikke kunne tilbudt uten reiselivstrafikken vår. Cruisetrafikken står på helt egne ben og den kryssubsidierer egentlig rutetrafikken, så bildet er motsatt at det kritikerne hevder.