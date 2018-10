Det skriver selskapet i en børsmelding fredag morgen.

IBAMA tilsvarer det norske miljødirektoratet, og var det første av to hindre som måtte forseres for å få til gjenåpning.

Fortsatt gjelder en kjennelse fra en brasiliansk domstol om nedstengning av deponiet DRS2.

Dette må også heves før full oppstart.

Anlegget har det siste halvåret kjørt på halv produksjon, etter at rødslamdeponiet tilsluttet alumina-fabrikken Alunorte ved Barcarena ble stengt ned av myndighetene.

Hydro besluttet selv full nedstengelse i starten av måneden, men fikk senere tillatelse til å forlenge levetiden deponiet som da var i bruk. I praksis har fabrikken gått for halv maskin siden februar.

Usikkert når det er 100 prosent



Hydro sier i meldingen av fredag morgen at det er usikkert når de eventuelt kan starte opp igjen 100 prosent.

Det er deponiet for bauksittrester (DRS2), med høyteknologisk pressfilter, det er snakk om.

Beslutningen om å heve forbudet følger en fullmakt gitt av IBAMA til Alunorte den 5. oktober, om å kunne ta i bruk denne pressfilterteknologien ved behandling av bauksittrester.

– Det nye bauksittrestdeponiet er, sammen med pressfilterteknologien, verdens mest moderne system for bauksittresthåndtering, sier Hydros ansvarlige for Bauksitt og Alumina, John Thuestad.

– Vi vil fortsette dialogen med myndighetene for å søke om tillatelse til å bruke det nye deponiet, ettersom dette er nøkkelen til bærekraftig drift av raffineriet.

VERDENS STØRSTE: I Barcarena i delstaten Para i Brasil ligger Hydros Alunorte-anlegg, verdens største rafineri for alumina - et av råstoffene som trengs for aluminiumsproduksjon.

Har kostet milliarder

Som E24 skrev i går har Brasil-krisen kostet Hydro anslagsvis to milliarder kroner.



Tapte inntekter ligger på 600 millioner kroner i kvartalet.

Beløpet inkluderer en avsetning på 519 millioner kroner som selskapet har gjort i tredje kvartal for å dekke bøter samt sosiale og tekniske investeringer i Brasil etter den nevnte avtalen med myndighetene.

Hydros Brasil-krise stammer fra februar, da kraftig regnvær gjorde at deponi-bassengene hvor forurenset vann som er avfallsstoff fra alumina-produksjonen, ble overfyllt.

Selskapet ble beskyldt for utslipp som forurenset drikkevannet for hundrevis av familier i delstaten Pará. Hydros egen granskning avviser at vannet ble forurenset.

Besluttet nedstengning



I begynnelsen av mars påla brasilianske myndigheter Hydro å halvere produksjonen ved anlegget, som er verdens største aluminaraffineri.

Selskapet valgte selv å stenge anlegget helt ned i en melding sendt ut 3. oktober, ettersom det ene gjenværende deponiet da var i ferd med å renne over.

Før man rakk å stenge helt ned kom IBAMA i starten av denne måneden med tillatelse til å bruke såkalt pressfilterteknologi til å forlenge deponiet DRS1s levetid, noe som ga femti prosents drift igjen.



Det er dette vedtaket som nå også er formalisert for DRS2, som er deponiet de så langt ikke har fått ta i bruk.

– Dette er en utvikling i riktig retning for Alunorte, og bringer oss et skritt nærmere vår opprinnelige plan om å erstatte det gamle deponiet DRSI med DRS2 og pressfilter, basert på moderne teknologi, sier John Thuestad, leder for Hydros forretningsområde Bauksitt og Alumina.