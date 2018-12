Det er i dag to hytter til salgs på Finn.no til over 20 millioner kroner. Høy standard og god beliggenhet trekker prisen på hyttene opp.

Eiendomsmeglerne belager seg på at salget kan ta lang tid. En hytte på Geilo har ikke blitt solgt på ti år, og en hytte i Hemsedal som nylig er lagt ut for salg ligger langt over normal salgspris i området.

Luksushytte sliter med salget

Den dyreste hytten for salg i Norge nå er en fjellhytte på Geilo til 39 millioner kroner. I april i fjor lå hytten ute for salg til 46 millioner.

Den har siden blitt tatt av markedet, og lagt ut igjen i høst, ifølge eiendomsmegler i Krogsveen Kristian Karlsrud.

Hytten kom første gang på markedet i 2008 for 65 millioner.

– Vi har vært veldig nære salg og det har vært bud på hytten, sier Karlsrud til E24.

Det er også planlagt visning på hytten.

– Hytten er ikke noe selger må selge. Han selger hytten av helsemessige årsaker, men ikke til hvilken som helst pris, sier eiendomsmegleren.

40.000 TIMER: Det har tatt to år å bygge Skarvegløtt. Den har basseng, badstue og håndlagde detaljer.

Nøye planlagt

Bjørn Dæhlie selger hytte med seks bad i Trysil Eieren som nå selger den 700 kvadratmeter store hytten har brukt 40.000 arbeidstimer på å bygge hytten han har kalt Skarvegløtt. Da den sto ferdig i 2004 hadde han brukt to år på å bygge den. – Hvis man skulle bygget noe tilsvarende i dag ville det kostet langt mer enn det hytten ligger ute for nå, sier Karlsrud. Ifølge eiendomsmegleren ville det kostet 90 millioner å bygge en tilsvarende hytte i dag. – Mye er håndlaget på stedet med ekspertise fra erfarne stenmestere og treskjærere fra Norge, sier Karlsrud. Det er beliggenheten og standarden på hytten som trekker prisen opp. Hytten har god utsikt og grenser til et naturreservat, som gjør at det aldri kommer til å bli bygget noe bak hytten.

BELIGGENHET: Utsikten blir trukket fram som et trekkplaster for Norges nest dyreste hytte til salgs nå.

Prisrekord

Det er også beliggenheten som trekker opp prisen på Norges nest dyreste hytte.

Hytten i Hemsedal har en prisantydning på 22 millioner kroner, 17 millioner bak førsteplassen.

– Hytten har god beliggenhet med panoramautsikt utover dalen, og man kan komme seg på ski uten å bruke bil, sier eiendomsmegler i Eie, Chris A. Skoug.

Hytten med ett måls tomt er den dyreste som har blitt lagt ut for salg i Hemsedal.

– I Hemsedal har hytter gått for 16 millioner, men 22 millioner er ny rekord på salgssiden, sier Skoug til E24.

Skoug påpeker at det finnes hytter i området med høyere verdi, men som aldri har vært lagt ut for salg.

Føler seg fram

Eiendomsmegleren tror det kan ta lengre tid å selge en så dyr hytte.

– Dette er et objekt der man ikke har noen referansepunkter. Det finnes ingen tilsvarende i den prisklassen i Hemsedal ute for salg nå og svært få ellers i landet, sier Skoug.

Hytten har ligget ute for salg siden november. Hittil har eiendomsmegleren fått 15 henvendelser i forbindelse med salget. To har vurdert å legge inn bud, men det har ikke kommet noen ennå.

INGEN REFERANSEPUNKTER: Hytten til salgs i Hemsedal er den dyreste som er lagt ut for salg i området noensinne.

– Vi ønsker å føle oss fram i markedet. Man kan ha flaks og selge hytten med en gang, men vi har innstilt oss på at markedet skal kunne gi oss tilbakemelding på hva det mener er et aktuelt prisnivå, sier Skoug.

Mange har hytte fra før

– Vi beveger oss inn i et segment der de som er interesserte gjerne har noe fint fra før, sier Skoug.

De interesserte har vært personer som har en hytte på fjellet fra før, men ser etter en oppgradering til en hytte med bedre beliggenhet, høyere standard og mer plass.

– Kombinasjonen at det er en sekundærbolig og at de interesserte gjerne har fritidsbolig fra før gjør at salget kan ta lengre tid, sier Skoug.

Eiendomsmegleren trekker likevel fram at det har vært interesse fra andre som vil etablere seg på det norske markedet.

– Det har vært interesse fra utenlandske interessenter, sier Skoug.

– Det er en god måte å plassere penger i Norge, spesielt hvis man leier ut når man ikke selv bruker hytten.